Amazon, Aliexpress : pourquoi commander en Chine vous coûtera plus cher en frais de port

Commander des produits sur Aliexpress en bénéficiant de ports gratuits ne sera bientôt plus qu’un souvenir. Poussée par les États-Unis, L’Union Postale Universelle a décidé de revoir ses tarifs. La première conséquence sera une augmentation des tarifs postaux entre la Chine et le reste du monde. Des hausses qui seront reportées sur les consommateurs.

Vous avez certainement eu l’occasion de le constater : acheter un petit produit sur Aliexpress, qui vaut parfois moins d’un euro, ne vous coûte rien en frais de port. Si de nombreuses techniques postales permettent d’arriver à ce résultat, la principale raison concerne les « frais terminaux ». Il s’agit des frais que l’opérateur postal du pays destinataire (pour nous La Poste) facture au service postal du pays d’origine (ici China Post).

Lire aussi : Coronavirus : la Poste explique pourquoi vos colis sont bloqués en Chine jusqu’à nouvel ordre

Des frais qui sont très avantageux aujourd’hui pour la Chine. En effet, pour poursuivre notre exemple, La Poste perçoit 1,14 pour livrer une lettre en provenance de Beijing de moins de 90 grammes et mesurant moins de 3 cm d’épaisseur. Ce montant est régulé par un organisme appelé L’Union Postale Universelle, régie par l’ONU et regroupant 194 pays, qui a décidé en 1969 d’établir une grille pour favoriser le bon développement et la coopération entre les différents systèmes postaux au monde ». À cette époque, la Chine était un pays « en voie de développement ».

Une autre guerre des prix entre la Chine et les USA

Or, aujourd’hui, la Chine est la deuxième plus grande puissance économique mondiale et la première plate-forme de e-commerce mondiale. De ce fait, certains pays considèrent qu’elle ne mérite plus ses avantages. Et en tête de ces pays, nous retrouvons les États-Unis de Donald Trump, toujours fidèle à son combat contre l’Empire du Milieu. Le président américain a quitté l’Union Postale Universelle en 2018 afin de forcer cette dernière à renégocier les tarifs entre les organismes postaux.

Lire aussi : Etats-Unis vs Chine : hausse des droits de douane, Xi Jinping répond par des représailles

Et il a eu gain de cause. Fin 2019, l’Union a organisé un congrès à Genève libéralisant le montant demandé pour la prise en charge d’un colis transfrontalier. Chaque pays pourra établir ses propres tarifs, jusqu’à une certaine limite. Les services postaux destinataires pourront choisir le montant demandé, avec une augmentation qui ne pourra pas dépasser 70 % du prix actuellement en vigueur. En contrepartie, La Poste américaine (US Post) devra payer une redevance annuelle. Les États-Unis pourront commencer à augmenter leurs tarifs à partir de juillet 2020. Et les autres pays, dont la France, pourront faire de même dès 2021.

Source : BFMTV