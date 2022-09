iRobot annonce le Roomba Combo J7 +, un aspirateur connecté qui sait aussi laver vos sols

Le Roomba Combo J7+ de iRobot a pour base l’aspirateur robot Roomba J7+. Il lui ajoute une serpillière rétractable qui en fait un aspirateur deux-en-un.

iRobot vient de lancer le modèle Roomba Combo J7+ qui ajoute la fonction lavage au Roomba J7+, que l’on considère comme un très bon robot aspirateur-laveur et une excellente alternative au Roomba S9+, la Rolls des robots aspirateurs. Les robots aspirateurs-laveurs n’ont rien de nouveau. Bien que très pratiques sur le papier, ils nécessitent souvent une intervention humaine pour passer du mode aspiration au mode serpillière, et vice versa. Non content d’entrer pour la première fois dans l'arène des robots deux-en-un, iRobot propose une innovation à ce niveau, puisque le Roomba Combo j7+ se pose en appareil véritablement autonome. Sa serpillière se rétracte automatiquement selon la configuration du sol. En effet, la lingette du Combo j7+ se soulève automatiquement si le capteur détecte la présence de moquette ou d’un quelconque obstacle.

À lire – Meilleurs aspirateurs robots : quel modèle acheter en 2022 ?

Bien qu’il soit possible de l’acheter tel quel, iRobot recommande fortement d’acheter l’appareil avec la Clean Base, une station de vidage automatique dans laquelle il est possible de stocker les débris et poussières pendant deux mois. Il dispose bien évidemment des mêmes technologies que le Roomba j7+, à savoir, le système de navigation PrecisionVision qui permet à l’aspirateur de contourner les obstacles ou pire encore les déjections canines, la compatibilité avec Alexa, Google Assistant ou bien Siri. DirtDetect repère les zones de votre logement les plus sales et y passe plus de temps, et l’application smartphone iRobot permet de personnaliser le nettoyage des sols.

La serpillière du Roomba J7+ se rétracte ou se déplie automatiquement en fonction du revêtement de sol

Au niveau technique, iRobot a dû opérer quelques changements. Le réservoir est légèrement plus petit, histoire de faire de la place pour le bac à eau d’une contenance de 210 ml pour la serpillière, et la batterie est plus grande, la fonction lavage nécessitant forcément plus d'énergie.

La concurrence est féroce sur le marché des aspirateurs robots. iRobot a récemment été racheté par Amazon, ce qui signifie qu’autant en termes de technologie qu’en termes de compétitivité de ses tarifs la compagnie saura tirer son épingle du jeu. Le Roomba Combo j7+ coûte 999 € sur le site de iRobot. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes en Amérique du Nord et ne devraient pas tarder à être accessibles aux clients européens.