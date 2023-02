TNT : Xavier Niel présente le Projet SIX, la chaîne qui veut tuer M6

Ce 15 février 2022, Xavier Niel, le patron du groupe Iliad, a présenté auprès de l'ARCOM le projet SIX. Cette nouvelle chaîne de TV à vocation nationale a pour ambition de remplacer M6, et de révolutionner la TV comme l'a fait Free avec les télécoms. Tout un programme.

Xavier Niel n'a jamais caché ses ambitions dans le domaine de la télévision. Déjà en 2021, le patron du Free avait manifesté son envie de racheter M6, aux côtés du groupe Arnault. Mais finalement, la chose ne s'était pas faite. En décembre 2022, l'ARCOM a lancé un appel à candidature pour l'édition de deux services de télévision numérique terrestre (TNT) à vocation nationale, à temps complet et en haute définition.

Dans le cadre de cette appel, TF1 et M6 étaient donc amenés à défendre leur bilan auprès de l'ARCOM. Le but étant de convaincre l'institution et d'obtenir les autorisations pour continuer à diffuser leurs programmes sur les fréquences qu'elles occupent après le 5 mai 2023, date échéance des contrats.

Des fréquences de la TNT qui appartiennent à l'Etat il faut le rappeler. Dans ce cadre précis, l'ARCOM “accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que ce sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante”.

Xavier Niel présente son projet SIX à l'ARCOM

Si TF1 était le seul candidat à sa succession, M6 s'est retrouvée contre toute attente face à un concurrent pour obtenir le droit de diffuser sur le canal 6 de la TNT. Il s'agit du projet SIX, une toute nouvelle chaîne de TV défendue et fondée par Xavier Niel. Avec cette nouvelle entité, le patron de Free veut proposer une chaîne associant “professionnels de la TV et médias sociaux” :

“Mon inquiétude, c'est de ne plus avoir d'innovation et que la télévision, telle qu'on la connaît, disparaisse, et que pour nos jeunes, nos enfants, elle soit remplacée par les plateformes, les réseaux sociaux, contrôlés par des opérateurs aux Etats-Unis, et potentiellement en Chine”, a déclaré le milliardaire. Lors de cette audition, le patron de Free a envoyé un tacle bien senti à M6, assurant que “ceux qui ont fait la télévision ne croient plus en la télévision”.

A lire également : M6 n’a plus qu’un mois pour trouver un acheteur après l’échec de la fusion avec TF1

Une chaîne centrée sur l'info et les fictions

Dans son discours, Xavier Niel a dénoncé également le comportement des chaînes actuelles, “qui se contentent de viser des cibles commerciales”. Avec le projet SIX, il souhaite créer “un grand média généraliste s'adressant à tous, faisant passer le téléspectateur avant tout le reste, avant l'annonceur, et qui n'enferme pas le spectateur”.

Pour ce faire, le projet SIX mettrait tout d'abord l'accent sur l'information, avec deux tranches de 90 minutes chaque jour à 12h et à 19h. Pour ce faire, une rédaction composée de plus de 200 journalistes serait progressivement constituée d'ici la fin 2024. Avec un mot d'ordre dans le traitement de l'info : l'indépendance. Toujours dans cette idée de remettre le spectateur au centre, Xavier Niel promet la fin des tunnels publicitaires avant les programmes de prime time (1re partie de soirée).

La fiction représenterait l'autre volet phare de la chaîne. Ici encore, les ambitions affichées sont conséquentes : devenir le numéro 3 français dans la création d'oeuvres originales pour la TV gratuite, juste derrière TF1 et France Télévisions. Pour ce faire, Xavier Niel promet d'investir 12,5 % du chiffre d'affaires de la chaîne dans la production de fictions et documentaires hexagonaux (M6 est actuellement à 11,5 %). Quoi qu'il en soit, il s'agit de bien belles promesses de la part du trublion du net. Reste maintenant à savoir si ces arguments ont séduit ou non l'ARCOM. La réponse dans quelques semaines lors de l'attribution des fréquences.

Source : ARCOM