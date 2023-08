IPTV : ce pays vote une loi très sévère pour mettre fin au piratage, mais rien ne se passe

Afin de lutter contre la diffusion illégale des rencontres sportives, notamment de football, un pays a passé une loi au début de l'été pour mettre fin au piratage. Pour le moment, elle se révèle inefficace, mais sera pleinement en vigueur très bientôt.

La lutte contre le piratage fait parfois penser à une bataille sans fin. Pour voir des effets concrets, il faut très souvent passer par la case législative avec la promulgation de lois spécifiques. Par exemple, en divulguant publiquement les sites illégaux, ce qui abouti parfois à des peines très lourdes pour leurs créateurs. Un pays d'Europe a choisi cette voie pour mettre notamment fin à la retransmission illégale de rencontres sportives, football en tête.

En juin dernier, les législateurs italiens prépare une loi radicale pour bloquer l'IPTV (la télévision par Internet) pirate. Le service de streaming DAZN, spécialisé dans le sport, les presse d'accélérer le processus, en rappelant que le piratage fait perdre à l'industrie 800 000 € par jour. La loi passe le 14 juillet et doit entrer en vigueur le 8 août, soit 11 jours avant le début du championnat de la Serie A, l’équivalent de la Ligue 1 de football en Italie.

Le blocage de l'IPTV devrait mettre fin au piratage en Italie à partir d'octobre, pas avant

Dans les médias italiens, le 8 août est un jour à marquer d'une pierre blanche. Les services d'IPTV pirates vont être totalement bloqués, mais en plus, les personnes ayant acheté de quoi s'en servir risquent désormais une amende de 5000 €. Dès son entrée en vigueur, le système identifie environ 100 violations de la loi… et rien ne se passe. Aucune blocage ne se produit, aucune sanction n'est délivrée.

Parmi les explications de cet échec, l'obligation pour les entreprises en charge des blocages de se réunir autour d'une “table ronde technique” avant toute action. C'est logique quand on sait que le blocage du streaming peut toucher des services légitimes par erreur. D'autres accusent le gouvernement italien de ne pas être allé assez vite pour permettre une meilleure préparation en amont. Au final, le système devrait être totalement opérationnel en octobre. Selon une source proche du dossier, “la plate-forme est folle et résoudra [le problème du] piratage numérique”. On attend de voir.

