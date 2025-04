IPTV illégale : la police pense de plus en plus fort à s’attaquer aux internautes

Les services IPTV illégaux gagnent du terrain au Royaume-Uni. Si la police s’attaque aux revendeurs depuis plusieurs années, une nouvelle étape pourrait être franchie. Les simples utilisateurs pourraient bientôt être dans le viseur.

Regarder des films, des séries ou des matchs en streaming sans payer devient une habitude pour des millions de personnes. Grâce à l’IPTV illégale, certains accèdent à des centaines de chaînes payantes via des boîtiers ou des applications modifiées. Ce phénomène inquiète de plus en plus les autorités. Pour lutter contre ces pratiques, des campagnes d’information ont été lancées, et des opérations ont ciblé les fournisseurs de ces services illicites.

Mais un changement de stratégie pourrait se profiler. Dans une récente interview donnée à nos confrères du Financial Times, la cheffe de l’unité britannique de lutte contre la piraterie, Emma Warbey, reconnaît que les utilisateurs d’IPTV illégale échappent largement aux poursuites. Faute de moyens, la priorité reste donnée aux réseaux organisés. Cependant, cette tolérance pourrait ne pas durer. Selon elle, les internautes doivent comprendre qu’ils s’exposent aussi à des risques, notamment juridiques, mais aussi financiers et personnels.

La police britannique pourrait élargir sa cible aux utilisateurs d’IPTV illégale

Depuis octobre 2023, la campagne BeStreamWise cherche à alerter le public sur les dangers de l’IPTV illégale. Officiellement, elle met en avant les risques comme les virus, les fraudes bancaires ou l’usurpation d’identité. Le message est clair : derrière ces services se cachent souvent des groupes criminels. Mais dans la pratique, la majorité des communications relayées dans les médias évoquent surtout des arrestations de revendeurs et des démantèlements de réseaux. Les messages alarmistes sur les utilisateurs sont rarement attribués clairement à la campagne.

La police ne nie pas que ces messages ont un effet dissuasif, même s’ils ne reposent pas toujours sur une base solide. En réalité, aucun système de surveillance à grande échelle n’est mis en place pour identifier les utilisateurs. Pourtant, la popularité grandissante de l’IPTV illégale, notamment pour le sport en direct, pousse les autorités à envisager d’aller plus loin. Si la prévention échoue à enrayer l’explosion du piratage, une politique plus répressive envers les particuliers pourrait être envisagée dans les mois à venir.