iPhone : WhatsApp supprime enfin cette vieille limite de son application

WhatsApp a récemment déployé une mise à jour importante pour iOS, incluant des fonctionnalités telles que le partage d'écran avec audio lors des appels vidéo et de nouveaux filtres de conversation. Cette mise à jour offre des outils plus sophistiqués pour la gestion et l'organisation des discussions.

WhatsApp, l'une des applications de messagerie les plus populaires au monde, est en pleine transformation. La dernière mise à jour pour iOS et Android introduit un nouveau design plus moderne et ergonomique. Parmi les améliorations notables, on trouve un mode sombre revu et corrigé, une palette de couleurs rafraîchie, et une nouvelle barre de recherche. Cette refonte rend déjà l'application plus agréable et fonctionnelle au quotidien.

Mais jusqu’ici, les utilisateurs de WhatsApp sur iOS ne pouvaient pas partager l'écran de leur appareil lors des appels vidéo. Ceci limitait la collaboration et les présentations en temps réel. La mise à jour 24.10.74 change la donne en introduisant la possibilité de partager l'écran avec audio. Désormais, les utilisateurs peuvent montrer leur écran tout en continuant de parler, ce qui rend ces appels bien plus pratiques et permet de réaliser de véritables conférences depuis son iPhone. Cette fonctionnalité est accompagnée d'une interface remaniée avec des icônes et des illustrations mises à jour qui améliorent l'ergonomie et l'esthétique de l'application.

Sur le même sujet – WhatsApp : fini de vous faire inonder de notifications grâce à cette nouvelle fonctionnalité

WhatsApp introduit le partage d'écran avec audio dans les appels vidéo sur iOS

En plus du partage d'écran, WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité en intégrant les passkey. Cette dernière offre un moyen supplémentaire d'accéder à l'application de manière sécurisée. En effet, ils permettent aux utilisateurs de se connecter sans utiliser de mots de passe traditionnels, ce qui réduit les risques de piratage et d'attaques par phishing.

De plus, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier de filtres en haut de leurs chats pour trier rapidement les conversations, les messages non lus et les discussions de groupe. Cette amélioration permet une meilleure organisation des messages et une navigation plus fluide au sein de l'application.

Si vous n'avez pas encore accès à ces nouvelles fonctionnalités, c’est normal. WhatsApp prévoit de les déployer progressivement à tous les utilisateurs dans les semaines à venir. Quant à Android, il faudra encore patienter, pas de nouvelles de ce côté.

Source : wabetainfo