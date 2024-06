WhatsApp va complètement changer vos habitudes, voici à quoi va ressembler l’appli

WhatsApp déploie une mise à jour de sa version bêta pour Android qui introduit une nouvelle interface pour les statuts et une liste verticale pour les chaînes recommandées. Ces changements permettront de les prévisualiser plus facilement et rendre la navigation plus efficace.

WhatsApp continue de se renouveler avec des mises à jour importantes pour ses utilisateurs sur iOS et Android. Récemment, l'application a introduit un nouveau design plus moderne avec des améliorations du mode sombre et une nouvelle barre de recherche des messages. En outre, la société teste actuellement une nouvelle fonctionnalité appelée “Imagine”, qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des images directement dans les conversations.

WhatsApp teste actuellement dans version bêta 2.24.12.20, une nouvelle interface pour les statuts qui se rapproche d'Instagram. Ils sont désormais sous une forme rectangulaire plutôt que ronde pour permettre aux utilisateurs de les prévisualiser sans avoir à les ouvrir individuellement. Cette amélioration offre un aperçu rapide et pratique des mises à jour de vos contacts tout en préservant votre confidentialité. De plus, la section des chaînes recommandées passe d'une liste horizontale à une liste verticale pour faciliter ainsi la navigation et l'exploration de nouveaux contenus.

WhatsApp va changer le look de la section Actus

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp peuvent désormais profiter d'une interface de statuts améliorée. Avec cette nouvelle présentation rectangulaire, ils offrent une prévisualisation plus large et rapide des mises à jour partagées par vos contacts, comme sur Instagram. Cette nouvelle disposition permet de voir rapidement ce qui a été partagé sans avoir à ouvrir chaque statut individuellement. De plus, cette interface modernisée rend la navigation plus fluide et intuitive.

En plus des améliorations apportées aux statuts, WhatsApp a également repensé la section des chaînes recommandées. En optant pour une liste verticale, l'application facilite le défilement et la découverte de nouvelles chaînes sans avoir à les faire défiler horizontalement. Cette modification, qui inclut un onglet “explorer”, vise à améliorer la navigation et à rendre la recherche de nouveaux contenus plus intuitive. Bien que ces fonctionnalités soient encore en phase bêta, elles devraient être disponibles pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir.

Source : wabetainfo