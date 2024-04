WhatsApp : vous pourrez bientôt regarder des videos tout en téléphonant

WhatsApp prévoit d'enrichir ses fonctions vidéo avec l'introduction d'un mode image dans image, permettant aux utilisateurs de visionner des vidéos tout en naviguant dans l'application. Cette fonctionnalité qui rappelle Youtube est actuellement en développement, promet d'améliorer l’application.

WhatsApp ne cesse d'évoluer, proposant régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la sécurité et ses fonctions. Récemment, une mise à jour bêta a introduit la possibilité de verrouiller les conversations sur les appareils liés, offrant ainsi une protection accrue pour les échanges privés. Parallèlement, une barre de navigation a été ajoutée sur la version Android de l'application, facilitant l'accès aux différentes sections telles que les discussions et les appels.

Cependant, malgré ces avancées, les utilisateurs de WhatsApp font face à une limitation lorsqu'il s'agit de visionner des vidéos : l'impossibilité de réaliser d'autres actions dans l'application pendant la lecture. Cette contrainte restreint l'interaction avec l'application, obligeant les utilisateurs à choisir entre regarder une vidéo et naviguer dans l'application pour répondre à des messages ou consulter d'autres conversations. Ce problème souligne le besoin d'une fonctionnalité permettant une utilisation plus flexible et multitâche de l'application, notamment pour les contenus vidéo.

WhatsApp va enfin ajouter un mode PiP, mais il y a encore du progrès à faire

WhatsApp se prépare à introduire une fonctionnalité de mode image dans image (PiP) pour les vidéos, découverte par WABetaInfo dans la version bêta pour iOS 24.6.10.74. Cette innovation permettra aux utilisateurs de visionner des vidéos dans une fenêtre flottante tout en naviguant à travers différentes sections de l'application. Cette fonctionnalité représente une nouvelle étape dans le développement de l’application, visant à intégrer des capacités comparables à celles observées sur d'autres plateformes de messagerie et applications de streaming vidéo comme Youtube.

Le mode PiP, dans son état actuel de développement, se limite à la visualisation de vidéos au sein de WhatsApp même. Cependant, les indications suggèrent que l’application pourrait, à l'avenir, étendre cette fonctionnalité pour permettre une utilisation plus large, y compris lors du basculement entre différentes applications. Cette évolution potentielle promet d'optimiser le multitâche, en offrant la possibilité aux utilisateurs de continuer à visionner une vidéo tout en répondant à un message, par exemple.

Source : WABetaInfo