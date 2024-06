Instagram dépasse les bornes avec des pubs encore plus intrusives

Vous trouvez qu'il y a trop de publicités sur Instagram ? Cela pourrait bientôt devenir pire. Meta teste actuellement des pubs encore plus intrusives, pour mieux vendre son abonnement premium ?

Au fil des années, l'expérience utilisateur sur Instagram s'est continuellement dégradée. Entre les stories ou dans le fil de publications, les publicités se sont multipliées et l'accès au contenu est devenu de moins en moins agréable. L'application a aussi permis aux annonceurs de vendre produits et services directement à travers la plateforme via des boutons loin d'être discrets. Et la situation pourrait bientôt empirer.

Comme repéré par Android Authority, Instagram a lancé le test d'une nouvelle “fonctionnalité” baptisée Ad Breaks. Il s'agit de publicités qu'il n'est pas possible de passer, interrompant totalement la navigation de l'utilisateur. Celles-ci durent au moins 3 à 5 secondes, pendant lesquelles on ne peut rien faire, mis à part attendre patiemment.

Des pubs intrusives ou un abonnement, à vous de choisir

Déjà très présentes sur Instagram, les publicités deviendraient encore plus invasives. La grogne commence d'ailleurs à monter sur Reddit et X (Twitter), les premiers utilisateurs concernés par ce nouveau type de pubs n'ayant que peu goûté à l'expérience. Pour l'instant, Meta n'a pas communiqué sur les Ad Breaks. Il semble que seule une faible part des utilisateurs reçoivent ces publicités, sans doute pour analyser leur réaction avant un potentiel déploiement à grande échelle.

Depuis quelque temps déjà, Instagram a transformé son application pour mettre plus en avant les formats vidéo que photo, dans le but de retenir les utilisateurs plus longtemps, et donc d'augmenter ses revenus. Étant donné la frustration que peuvent engendrer les Ad Breaks, il ne serait pas étonnant de voir ces utilisateurs peu à peu bouder l'application et passer moins de temps dessus si ces publicités intrusives venaient à se démocratiser. Cela pourrait profiter notamment à TikTok, déjà plus populaire qu'Instagram chez les jeunes.

On peut aussi voir l'introduction de ces publicités obligatoires comme un moyen de nous pousser vers l'achat d'un abonnement sans pub, qui coûte la bagatelle de 12,99 euros par mois sur mobile et de 9,99 euros mensuels sur PC.

