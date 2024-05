WhatsApp : les messages vocaux deviennent encore plus longs dans les mises à jour de statut

WhatsApp teste constamment de nouvelles fonctionnalités en coulisses, et la nouvelle va vous permettre de laisser des messages vocaux encore plus longs, mais seulement dans la mise à jour de votre statut.

Certaines fonctionnalités prennent du temps avant d'arriver sur la version officielle de WhatsApp, le service de messagerie appartenant à Meta prenant le temps de peaufiner les mises à jour avant de les déployer dans le monde entier. C'est le cas de la dernière mise à jour de WhatsApp, qui permet aux utilisateurs de partager des messages vocaux plus longs par le biais de mises à jour de statut.

Bien que WhatsApp ait commencé à travailler sur les mises à jour de statut vocales il y a quelques années, la première étape a été lancée plus tôt en 2023 avec la prise en charge d'enregistrements vocaux de 30 secondes. Ce week-end, WABetaInfo ont rapporté que WhatsApp avait relevé cette limite, autorisant désormais la publication de messages vocaux d'une minute en tant que mises à jour du statut WhatsApp.

WhatsApp vous laisse publier des messages vocaux plus longs

Bien entendu, les utilisateurs ne sont pas tenus d'enregistrer un clip audio complet de 60 secondes. Le nouveau plafond augmente simplement la durée maximale autorisée. Il offre une plus grande souplesse pour l'envoi de messages vocaux plus longs par rapport à la contrainte précédente de 30 secondes.

La fonction améliorée de statut audio est maintenant déployée sur les versions iOS et Android de WhatsApp. Toutefois, il ne s'agit pas d'une mise à jour automatique. Vous devrez mettre à jour manuellement votre installation de WhatsApp via l'App Store ou le Google Play Store pour y accéder.

Il s'agit également d'un déploiement progressif plutôt que d'une mise à disposition immédiate et généralisée. Comme c'est souvent le cas pour les mises à jour de WhatsApp, il s'agit d'un processus de déploiement par étapes. Cela signifie qu'il faudra peut-être attendre quelques semaines avant que tous les utilisateurs de WhatsApp aient la possibilité d'enregistrer et de partager des mises à jour vocales d'une minute sur leur statut personnel. Par conséquent, si vous avez lancé la dernière version de WhatsApp et que vous constatez que la limite d'enregistrement des statuts vocaux reste fixée à une demi-minute, ne vous inquiétez pas. Il vous suffira d’attendre quelques jours pour recevoir la mise à jour sur la boutique d’applications.