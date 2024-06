WhatsApp : vous allez pouvoir rendre vos événements encore plus visibles grâce à cette nouvelle fonctionnalité

WhatsApp développe une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux organisateurs de définir des photos de couverture pour les événements dans les groupes communautaires. Actuellement en phase bêta, cette option vise à les rendre plus reconnaissables et visuellement attrayants.

WhatsApp a récemment changé de look sur iOS et Android et a apporté, par la même occasion, plusieurs nouvelles fonctions. Le mois dernier, une mise à jour de la version bêta a introduit une nouvelle interface pour les statuts et une liste verticale pour les chaînes recommandées qui se rapproche d'Instagram. Ces changements facilitent la prévisualisation et rendent la navigation plus efficace. Mais cela ne s'arrête pas là, la messagerie teste également un générateur d’images par IA.

WhatsApp travaille maintenant sur une nouvelle fonctionnalité pour ses groupes communautaires. Cette dernière permettra aux administrateurs de groupes de définir des photos de couverture pour les événements à venir. Cette option est actuellement en développement et a été repérée dans la version bêta 2.24.12.26 de l’application sur Android.

Whatsapp introduit les photos de couverture pour les événements dans les groupes communautaires

Cette nouvelle fonctionnalité qui apporte des photos de couverture pour les événements est conçue pour rendre ces derniers plus visibles et attrayants dans les groupes communautaires. Les organisateurs pourront choisir un visuel représentatif qui facilitera sa reconnaissance et sa gestion par les membres du groupe.

Par exemple, un groupe de développeurs pourrait utiliser une photo de leur dernière conférence pour promouvoir un prochain hackathon. Les participants pourront ainsi facilement identifier l'événement et se préparer en conséquence.

Cette amélioration est particulièrement utile pour distinguer rapidement les différents événements programmés. Il est important de noter que seuls les administrateurs de groupes pourront définir ces photos de couverture.

Cette fonctionnalité s'ajoute aux autres outils que WhatsApp a récemment développés pour les groupes communautaires, comme les rappels d'événements. Bien qu'elle soit encore en phase de développement et n’est pas encore accessible aux utilisateurs bêta, elle promet d'améliorer significativement l'organisation et la gestion des événements au sein des groupes en mettant l'accent sur la convivialité et l'efficacité.

Source : wabetainfo