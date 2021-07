iPhone : un bug du Wi-Fi menace votre appareil, téléchargez vite la mise à jour iOS 14.7

Apple vient de déployer la mise à jour iOS 14.7 et iPadOS 14.7. Avec cette nouvelle version, le constructeur en profite pour corriger de nombreuses failles de sécurité et de bugs, à commencer par un problème inquiétant qui concerne la connexion Wi-Fi. On vous explique tout.

Alors que la bêta publique d'iOS 15 est disponible depuis début juillet, Apple vient de déployer ce jeudi 22 juillet 2021 la mise à jour iOS 14.7. Au programme, de nouvelles fonctionnalités et surtout des correctifs pour de nombreux bugs et failles de sécurité repérées par la marque à la pomme. Faisons le point ensemble.

En premier lieu, Apple corrige un bug important au niveau de la connexion Wi-Fi. En juin 2021, la firme de Cupertino a repéré un bug dans la dénomination des réseaux sans fil. En rejoignant un réseau Wi-Fi nommé “%p%s%s%s%s%s%n”, il était possible dans certains cas de perdre définitivement la connexion Wi-Fi sur votre iPhone, ou plus grave, de nécessiter un retour aux paramètres d'usine.

En outre, le constructeur corrige également avec ce patch un certain nombre de failles de sécurité détectées dans les fichiers audio, dans l'appli Find My, dans les PDF, ou encore dans les images Web. En outre, l'entreprise a pris soin de se débarrasser de plusieurs vulnérabilités sur MacOS Big Sur 11.5, tvOS 14.7 et WatchOS 7.6.

iOS 14.7 : des correctifs et quelques nouveautés au programme

Laissons de côté le volet sécurité pour nous intéresser aux nouveautés proposées par cette version 14.7 d'iOS. Tout d'abord, notons la prise en charge de la batterie externe MagSafe pour l'iPhone 12. Pour rappel, Apple a présenté cet accessoire vendu 109 € pièce ce 14 juillet 2021. En outre, l'appli Météo profite de quelques ajouts, à commencer par l'affichage de la qualité de l'air en France et dans d'autres pays. Notons par ailleurs que la météo et la qualité de l'air apparaissent également dans Apple Plans désormais.

Pour conclure, l'interface de l'application Podcasts a été légèrement remaniée. Désormais, il est possible d'afficher l'ensemble des émissions disponible, ou bien seulement celles que vous suivez. Pratique lorsqu'il s'agit de trouver rapidement le contenu qui vous intéresse le plus. Pour rappel, la mise à jour iOS 14.7 est disponible sur l'ensemble des iPhone depuis l'iPhone 6S, tandis que la MAJ iPadOS 14.7 est sur tous les modèles d'iPad Pro, sur l'iPad Air 2 et plus récents, sur les iPad de 5e génération et plus récents, sur les iPad mini 4 et plus récents, et enfin sur les iPod Touch de 7e génération.

