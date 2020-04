iPhone SE 2020 : voici les pièces détachées de l’iPhone 8 compatibles et celles qui ne le sont pas

Une grande partie des pièces détachées de l’iPhone 8 sont compatibles avec l’iPhone SE 2020, information confirmée par le site iFixit, spécialiste du démontage et de la réparation de smartphone.. Certaines pièces le sont entièrement, tandis que d’autres le sont partiellement. Voici un premier bilan de ce qu’il est possible de faire.

La semaine dernière, nous avons relayé dans nos colonnes la vidéo d’un blogueur chinois qui comparait l’intérieur des iPhone 8 et iPhone SE (2020). Rappelons que le second est une version modernisée du premier, avec un chipset d’iPhone 11 et un design presque vintage aujourd’hui. Dans sa vidéo, le blogueur échangeait certaines pièces détachées entre les deux modèles pour tester la compatibilité. Et, parfois, ça marchait.

Quelques jours plus tard, la le site iFixit, spécialiste du démontage de matériel électronique, publie un article qui résume ses propres tests de compatibilité des pièces détachées des deux smartphones. Tout d’abord, certaines pièces peuvent être installées dans les deux smartphones, sans pénalité. Il s’agit du tiroir de la carte SIM, le capteur selfie, les éléments techniques autour de l’écran (microphone, capteur de proximité), certains éléments de l’écran et le moteur haptique.

De nombreuses pièces échangeables, mais pas forcément compatibles

Certaines pièces sont échangeables, mais quelques fonctions ne seront pas prises en charge. Un exemple : l’écran. Si vous échangez un écran d’iPhone SE (2020) contre un écran d’iPhone 8, vous perdrez la colorimétrie True Tone. Il serait possible d’activer cette fonction, mais il faudrait pour cela accéder aux ressources logicielles de l’écran. Le bouton Touch ID en fait également partie. Vous pouvez échanger les deux pièces, mais la protection biométrique sera bloquée.

Certaines pièces ne peuvent être échangées. Un bon exemple : les batteries. même si elles sont identiques (même taille et même capacité), le connecteur a été modifié. Il s’agit du même connecteur que l’iPhone 11. Selon iFixit, il serait d’ailleurs impossible d’échanger une batterie originelle d’iPhone SE contre une autre. Deux petites remarques pour compléter cette liste. D’abord, installer le moteur haptique de l’iPhone 8 dans le nouvel iPhone SE ne rendra pas ce dernier compatible 3D Touch. Inutile d’espérer. Ensuite, selon le blogueur chinois cité précédemment, il est techniquement possible d’échanger les capteurs photo principaux des deux téléphones, mais le système ne les reconnaitra plus.

Source : iFixit