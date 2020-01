L’iPhone fête ses 13 ans et s’approche des 2 milliards d’unités vendues dans le monde

Le 9 janvier dernier, l’iPhone originel a fêté ses 13 ans. Une période durant laquelle Apple aurait vendu plus de 1,7 milliard de téléphones. Selon les analystes financiers, Apple pourrait en vendre 195 millions sur son année fiscale 2020, pour atteindre 1,9 milliard. Ce qui veut dire qu’Apple dépasserait les 2 milliards dans le courant de l’exercice 2021.

Que vous soyez ou non fan de la marque Apple, le succès de l’iPhone est indiscutable. Le smartphone d’Apple se hisse dans les classements des meilleures ventes mondiales chaque année (si ce n’est pas à la première, c’est dans les deux suivantes). Et le modèle originel a redéfini la téléphonie moderne et a créé l’écosystème des applications.

Cette semaine, le 9 janvier précisément, l’iPhone originel a fêté ses 13 ans. C’est à la conférence Macworld de 2007 que Steve Jobs est monté sur scène pour présenter un appareil qui combinait l’accès à Internet, la téléphonie mobile et l’écoute musicale. Depuis le smartphone (dans son ensemble, pas seulement l’iPhone) a pris une place bien au-delà de ses trois usages iconiques : réseaux sociaux, vidéo, jeu, géolocalisation, etc. Et l’iPhone reste l’un de ses représentants les plus iconiques.

Une icône qui continue de se vendre plutôt bien donc avec, selon les années, environ 200 millions de modèles commercialisés. Les chiffres exacts ne sont plus communiqués par la firme depuis que ces derniers ne sont plus aussi éloquents. Cependant, les analystes estiment qu’Apple en aurait vendu 186 millions sur son exercice fiscal 2019 (clos au 30 septembre 2019) et devrait en vendre 195 millions sur l’exercice 2020 (jusqu’en septembre prochain).

Les deux milliards d’iPhone vendus atteints en 2021

Ainsi, à la fin de l’exercice en cours, Apple atteindrait 1,9 milliard de smartphones vendus depuis 2007. Ce qui veut dire que la firme de Cupertino devrait dépasser les 2 milliards d’unités vendues sur l’exercice 2021 (certainement dans la première moitié de l’année prochaine). Notez que les prévisions précédentes des mêmes analystes tablaient davantage sur 2020. Mais cela a été retardé à cause de la baisse des ventes d’iPhone en 2019.

Rappelons qu’Apple a dépassé le milliard de smartphones vendus dans le courant de l’été 2016. Soit en neuf ans. Le milliard suivant devrait être dépassé en cinq années. Le délai s’est donc considérablement raccourci. Cependant, compte tenu des difficultés actuelles, ce n’est pas certain que la firme soit aussi rapide à atteindre les 3 milliards.