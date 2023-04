iPhone : des dizaines de personnes sonnent chez lui et l’accusent de vol à cause de l’app Localiser

Un citoyen texan a relaté à Inside Edition la désagréable expérience qu’il endure au quotidien à cause d’une négligence d’Apple.

Il ne se passe en effet pas un jour sans qu’un ou plusieurs propriétaires d’appareils siglés Apple, iPhone ou AirPods, ne sonnent à la porte de Me Schuster et l’accusent d’avoir volé ledit appareil. Il ne les connait ni d'Eve ni d'Adam, mais il doit tout de même convaincre tous ces gens, qui débarquent à toutes heures de la journée, de son innocence.

Les victimes de vol se pensent dans leur bon droit. L’application Localiser de leur iPhone les a menés jusque là. Cette dernière ne cesse d’évoluer, et se révèle de plus en plus précise. Elle peut maintenant détecter les iPhone, AirPods et autres Apple Watch même lorsqu’ils sont éteints. Cela c’est pour la théorie, car en pratique, il s’avère que son association avec l'application Plans (ou Maps) donne des informations dangereusement erronées comme c’est le cas ici.

Des dizaines de personnes l'accusent à tort d'être un voleur à cause de l'app Plans de l'iPhone

Au-delà de la gêne occasionnée, Me Schuster commence à craindre pour sa vie, dans un État où le port d’armes est chose commune. Il déclare au site d’information qu’il craint qu’un jour « quelqu’un d’irrationnel se présente avec une arme voulant récupérer son appareil ». On imagine trop bien l’issue potentiellement dramatique d’une telle altercation. Comme on peut le voir dans les vidéos qu'il a filmées, il a de bonnes raisons de s’inquiéter, les confrontations étant parfois très tendues.

Selon Me Schuster, le problème vient du fait que toutes les maisons du voisinage sont enregistrées à la même adresse dans Apple Plans : la sienne. Certains de ces visiteurs mécontents l’ont d’ailleurs constaté, l’emplacement de l’objet volé est parfois à plusieurs centaines de mètres de sa maison. Il y a sans doute un voleur dans les parages, mais c’est Me Schuster que l’on accuse, à cause d’une erreur ou d’une mauvaise configuration dans l’application de cartographie d’Apple. Ce manquement de la firme de Cupertino est extrêmement préjudiciable à Me Schuster. Il affirme qu’il compte attaquer la compagnie en justice si la question n’est pas réglée au plus vite.

Source : Inside Edition