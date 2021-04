iPhone : comment empêcher Facebook de vous pister avec iOS 14.5 ?

Grâce à la mise à jour iOS 14.5, désormais disponible sur iPhone, il est possible d'empêcher Facebook, et toutes les applications iOS un peu trop curieuse, de vous pister à des fins publicitaires. On vous explique comment faire ci-dessous.

Ce lundi 26 avril 2021, Apple a finalement déployé la version finale et stable de la mise à jour iOS 14.5. Avec cette nouvelle mise à jour de son système d'exploitation mobile, le géant de Cupertino inaugure de nouvelles mesures visant à protéger la vie privée des utilisateurs d'iPhone. Cette batterie de restrictions et de fonctionnalités inclut notamment “App Tracking Transparency” (ATT).

Désormais, Apple exige que les applications iOS qui veulent s'emparer des données des utilisateurs obtiennent leur consentement clair et explicite. Les propriétaires des iPhone compatibles verront alors apparaître un message laissant le choix entre deux options : “Accepter le suivi d'utilisation” ou “Demander à l'application de ne pas suivre l'utilisation”.

Voici comment bloquer le pistage publicitaire de Facebook sur iPhone

Evidemment, ce tour de vis complique la tâche des applications qui sont basées sur l'exploitation des données personnelles, comme Facebook. Le réseau social est connu pour exploiter les données des internautes à des fins publicitaires. Avec iOS 14.5, la firme de Mark Zuckerberg se retrouve privée de l'Identifier for Advertising (IDFA), un identifiant numérique qui permet de retracer le parcours d'un internaute. Cet outil permet de calibrer les publicités et de renseigner les annonceurs sur le retour sur investissement de leurs annonces.

Si vous souhaitez éviter que Facebook ne collecte vos données et piste vos faits et gestes sur Internet, on vous conseillera d'activer la nouvelle sécurité mise en place par iOS 14.5. Pour empêcher le pistage, il est évidemment impératif d'installer la mise à jour, dont le déploiement est en cours. Ensuite, suivez la manipulation ci-dessous :

Rendez-vous dans les Réglages de votre iPhone

de votre iPhone Allez dans Confidentialité

Cliquez sur Suivi

Décochez Autoriser les demandes de suivi des apps

Confirmez en choisissant Demander aux apps d'arrêter le suivi

Une fois que c'est fait, Facebook, et toutes les autres applications souhaitant activer le pistage publicitaire, sera dans l'obligation de demander votre accord. Il suffira alors de refuser. Si le réseau social ne respecte pas la demande de l'utilisateur, Apple se réserve le droit de bannir son application iOS de l'App Store.