Orange empêtré dans le cuivre, le prix de la RTX4070 dévoilé, c’est le récap

Orange a démarré le démantèlement de son réseau cuivré. Mais les difficultés se multiplient pour l’opérateur. Nvidia a publié par erreur la fiche technique et le prix de la GeForce RTX 4070 qui remplacera la 3070 dès le 13 avril 2023. Et bonne surprise, elle moins énergivore. Microsoft apporte un changement à son gestionnaire du multitâche. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. C’est le récap.

La prochaine encyclopédie universelle sera-t-elle écrite par une intelligence artificielle ? Voilà une question qui aurait été bien étonnante il y a quelques années encore. Mais depuis l’avènement de ChatGPT, il n’y a plus de doute sur l’avancement de l’intelligence artificielle et sa capacité à rédiger des textes sur des thèmes complexes à partir d’une base de connaissance. Une capacité assez effrayante pour que ChatGPT soit interdite dans plusieurs pays européens, dont l’Italie. Et pourtant, c’est cette même intelligence artificielle qui pourrait devenir l’auteur de Wikipédia, l’encyclopédie la plus riche et la plus consultée. Eh oui, au lieu de s’appuyer sur des contributeurs humains, Wikipédia pourrait produire les textes que nous utilisons chaque jour pour étendre nos connaissances. Une actualité que nous avons sélectionnée pour vous parmi toutes celles qui ont marqué la journée du 3 avril 2023. Retrouvez ci-dessous celles qui ont été les plus importantes.

Orange n’arrive pas à se dépêtrer de son réseau cuivré

Orange enclenche la première dans son vaste plan de démantèlement de son réseau cuivré historique, celui qui soutient la téléphonie fixe et l’ADSL. Six communes françaises passeront le week-end prochain au « tout Fibre ». Mais il y a déjà un couac : sur l’ensemble des entreprises et des foyers installés sur ces communes, 800 lignes cuivrées sont toujours utilisées. Soit 8 % des abonnés. Orange affirme que la plupart sont inutilisées. Mais plusieurs centaines de lignes servent encore. Et pas uniquement pour un abonnement ADSL.

Plus de détails : Orange : la fermeture du réseau cuivre ADSL rencontre ses premiers obstacles

Nvidia dévoile par erreur tous les détails sur la GeForce RTX 4070

Vous vouliez tout savoir sur la version standard de la GeForce RTX 4070 sans attendre l’officialisation le 13 avril prochain ? Et les leaks ne vous inspirent aucune confiance ? Heureusement, Nvidia est là pour satisfaire votre curiosité tout en vous apportant la tranquillité d’esprit. En effet, le fondeur a mis en ligne un tableau complet résumant toutes les nouveautés de ce nouveau processeur graphique. Et surtout son prix ! La GeForce RTX 4070 sera vendue 599 dollars, soit le prix que certaines fuites avaient annoncé. Ce qui devrait se traduire par un prix à 699 euros de notre côté de l’Atlantique. Quelles sont les nouveautés pour ce montant ? Réponse dans notre article complet.

Plus de détails : La RTX 4070 arrive à 599 dollars avec une consommation énergétique plus faible que la RTX 3070

Microsoft modifie encore le menu multitâche de Windows 11

Microsoft a déployé une mise à jour de Windows 11 pour les membres du programme Insider. Parmi tous les changements apportés par cette mise à jour, l’une concerne la gestion du multitâche. Microsoft a modifié le nombre de prévisualisations d’application. L'option “tous les onglets” est modifié par “20 onglets”. Cela veut dire que Windows 11 n'en affichera pas davantage. Ce qui pourrait déplaire aux utilisateurs les plus gourmands. D’autres nouveautés sont intégrées aux nouvelles builds. Vous pouvez les découvrir dans notre article dédié.

Plus de détails : Windows 11 : Microsoft ampute une fonctionnalité essentielle pour mieux gérer les performances