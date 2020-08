Apple travaillerait sur son propre moteur de recherche pour se débarrasser de Google

Apple propose Google en moteur de recherche sur Safari. Alors que ce partenariat est menacé par la justice britannique, il se pourrait bien que la firme de Cupertino se décide à concevoir son propre moteur. C’est en tout cas ce que laisse penser certains indices laissés par la société.

Google paye chaque année des milliards de dollars pour être le moteur de recherche par défaut sur l’application web d’Apple. Lorsque vous ouvrez Safari, c’est Google qui s’affiche, et pas un autre. Mais cette situation pourrait bientôt devenir de l’histoire ancienne. En tout cas, certains indices compilés par Coywolf laissent penser qu’Apple travaille actuellement sur son propre moteur de recherche.

L’accord entre Apple et Google est en effet dans le viseur des autorités Britanniques de régulation de la concurrence. Il pénaliserait les autres moteurs du marché et pourrait donc devenir illégal. Pour se sortir de cette situation, la firme de Cupertino pourrait se débarrasser de Google et proposer une solution maison.

Coywolf indique qu’Apple recherche actuellement plusieurs ingénieurs spécialisés dans les moteurs de recherche. A cela s’ajoute d’autres choses. Par exemple, sur iOS et iPad OS 14 en beta, le moteur de recherche d’Apple dans la barre dédié dispose de la priorité sur celui de Google, ce qui n’était pas le cas avant.

Tout cela peut paraître comme des décisions anecdotiques, mais il faut ajouter à cela l’évolution d’Applebot, qui a subit une grosse mise à jour. Cet outil scanne désormais le web et serait capable de créer des résultats de recherche si l’on en croit sa page de support. Plus encore, Coywolf précise que le bot se montre beaucoup plus actif qu’avant en ce qui concerne le scannage des sites. Cela commence à faire beaucoup.

Plus de sécurité pour les utilisateurs

En lançant son propre moteur de recherche, Apple pourrait perdre les revenus générés par le partenariat avec Google. Cependant, ce partenariat n’est qu’une broutille dans les revenus du constructeur qui pourrait gagner beaucoup plus à offrir une solution maison.

Plus qu’un simple remplacement de Google, ce nouveau moteur de recherche pourrait être le cœur de l’écosystème iOS et ainsi s’adapter à chaque utilisateur et le suivre d’une machine à l’autre. De même, Apple pourrait se vanter de protéger au maximum les données de ses utilisateurs. Le constructeur s’est en effet fait une spécialité de la sécurité et avoir une solution maison serait un argument supplémentaire dans sa communication.

Mais comme le note Coywolf, un nouveau moteur de la part d’Apple ne serait pas sans conséquences sur le SEO. Apple représentant tout de même presque le quart du marché mondial en termes de mobilité selon statcounter, les sites Internet devront s’ajuster pour prendre en compte ce nouveau venu.

Apple gagne en indépendance

Apple pourrait également faire son moteur de recherche pour gagner en indépendance. Une décision hypothétique qui en rappelle une autre : au mois de juin dernier, lors de sa conférence d’ouverture de la WWDC, la marque de Cupertino a annoncé abandonner les processeurs Intel pour ses ordinateurs.

A la place, Apple va concevoir ses propres processeurs sous architecture ARM. Une manière de mieux contrôler ses produits et de proposer quelque chose d’unique à ses utilisateurs. Les rumeurs parlent de premiers ordinateurs sous processeur Apple présenté avant la fin de l’année avec une puissance équivalente aux modèles sous processeurs Intel.

Si nouveau moteur de recherche il y a de la part de la société à la pomme, il ne devrait pas être disponible bientôt, puisque le projet semble n’être qu’à ses débuts. Et on le rappelle, tout cela n’est pour l’instant pas officiel, mais n’est qu’un faisceau d’indices qui laisse imaginer une telle manœuvre de la part de Cupertino.

Source : Coywolf