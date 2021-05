iPhone : Apple travaille sur de nouveaux haut-parleurs supérieux pour améliorer les appels

Apple cherche un moyen d’améliorer la qualité des appels des utilisateurs d’iPhone. Pour cela, la firme travaille sur une nouvelle disposition des haut-parleurs supérieurs, en cherchant à créer une caisse de résonance autour d’eux. De cette manière, le son en ressortira plus fort et plus clair.

D’après les nombreuses l’iPhone 13 devrait avoir droit à son lot d’innovations par rapport à la génération actuelle. Apple pourrait notamment abandonner le port Lightning dès l’année prochaine. Mais la firme de Cupertino ne se contente pas de penser à sa prochaine gamme, et voit au-delà. On sait par exemple qu’elle travaille actuellement sur un iPhone pliable. Moins spectaculaire, mais tout aussi satisfaisant, un nouveau brevet découvert récemment fait fi d’un nouveau système de haut-parleur supérieur.

Alors que les améliorations dans le domaine reviennent généralement aux haut-parleurs diffusant le son du téléphone, Apple souhaite ici améliorer la qualité des appels de ses utilisateurs. Pour ce faire, le constructeur imagine un revêtement acoustique ainsi qu’une nouvelle forme à la partie supérieure de l’iPhone. L’idée est de créer un espace vacant à l’intérieur du smartphone, agissant ainsi comme une caisse de résonance autour du haut-parleur.

Sur le même sujet : Apple développe des boutons invisibles pour ses futurs iPhone

Apple imagine un nouveau système de haut-parleur pour les appels

Dans un brevet intitulé « Revêtement pour améliorer la qualité du son du haut-parleur », Apple explique que le haut-parleur traditionnel est relativement petit pour des raisons pratiques : il doit nécessairement se positionner à la perpendiculaire du téléphone afin de rentrer à l’intérieur de la coque. À ce problème, le constructeur pourrait avoir trouvé une solution.

« Un revêtement acoustiquement actif hautement poreux est déposé sur au moins une surface intérieure à l’arrière », explique le brevet. « [Il] a des propriétés acoustiques qui […] peuvent amener le volume arrière à se comporter comme s’il était plus grand qu’il ne l’est réellement, de sorte que le revêtement acoustiquement actif améliore la qualité sonore du haut-parleur ».

Concrètement, Apple souhaite laisser un espace vacant derrière le haut-parleur, qui agira comme une caisse de résonnance grâce à ce fameux revêtement. Tout repose en effet sur ce que la firme appelle le « volume arrière » et sur les différents paramètres qu’il implique.

« Une solution pour réduire les changements de pression du volume arrière pour les appareils portables consiste à placer des matériaux absorbants comme le noir de carbone ou les zéolites », continue Apple. « Il a été démontré que […] leur présence dans le volume arrière améliore les performances du haut-parleur comme s’il était physiquement plus grand ».

Source : Apple Insider