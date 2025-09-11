Free Mobile va grandement vous faciliter la vie si vous achetez un iPhone Air

Free Mobile vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif visant à simplifier la vie des futurs acheteurs d'iPhone Air. Ces derniers pourront en effet préinstaller leur eSIM sur leur smartphone avant même de le recevoir. Pratique, d'autant que ce dernier ne proposera pas de tiroir pour carte SIM physique.

Le 9 septembre dernier, Apple a profité de sa keynote annuelle pour accueillir un nouveau venu dans la grande famille des iPhone : l'iPhone Air. Grand remplaçant de la mal-aimée gamme Plus, celui-ci s'appuie sur un argument de vente remarquable : il s'agit ni plus ni moins que du smartphone le plus fin de l'histoire. Un atout visuellement agréable, certes, mais qui donne forcément lieu à quelques concessions sous le capot.

Depuis les premières fuites sur le smartphone, les craintes se sont portées sur la batterie. Mais cette minceur extrême est également à l'origine d'un autre choix radical de la part d'Apple : l'iPhone sera uniquement disponible en version eSIM. En effet, le constructeur a préféré économiser l'espace généralement alloué au tiroir de la carte SIM physique. Pour les néophytes, cette transition forcée peut être un sacré frein. Mais c'est sans compter la récente annonce de Free Mobile.

Free Mobile propose de préinstaller l'eSIM sur votre futur iPhone Air

Le trublion des télécoms n'a visiblement pas hésité à s'engouffrer dans la brèche ouverte par Apple. Ce mercredi 10 septembre, celui-ci a annoncé que ses abonnés pourront préinstaller l'e-SIM de leur iPhone avant sa réception. Pour ce faire, il suffira de scanner un QR depuis son espace abonné en ligne. Cerise sur le gâteau, le transfert de SIM se fera quant à lui automatiquement dès l'achat de l'iPhone Air – moyennant la modique somme de 10€.

Si ce dispositif intéressera surtout les acheteurs d'iPhone, Free précise tout de même que les iPhone 17, 17 Pro et 17 Prox Max seront eux aussi pris en charge. À noter que l'opérateur n'est pas le seul à avoir profité de la sortie des smartphones pour faire la promotion de ses services. Quelques heures avant la keynote, SFR avait lui aussi fait savoir qu'un dispositif similaire était déjà mis en place pour ses abonnés.

Source : Univers Freebox