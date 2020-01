iPhone 9 : une version aurait Face ID à la place du lecteur d’empreintes

Une variante de l’iPhone 9 troquerait le lecteur d'empreintes de l’iPhone 8 contre la reconnaissance faciale Face ID des iPhone plus premium, suggérant au passage qu’Apple se prépare à multiplier le nombre de variantes cette année.

L’iPhone 9 devrait à l’image de l’iPhone 8 être une sorte d’iPhone SE 2020 : un smartphone avec un design plus ancien, un peu moins de fonctionnalités, et un prix moins élevé que les têtes de gondoles de la marque. Or cette année, Apple aurait fait le choix de le proposer en au moins deux variantes : une variante avec capteur d'empreintes Touch ID, et l’autre avec la reconnaissance faciale Face ID introduite sur l’iPhone X. En tout cas si on en croit les dernières rumeurs.

Deux tailles d’écran

Des fournisseurs cités par le blog japonais Macotakara expliquent en effet que tout indique que la firme de Cupertino « développe des modèles Face ID en plus de modèles Touch ID dans une version améliorée de l’iPhone 8 intégrant la puce A13 Bionic ». Le rapport suggère la présence de deux tailles d’écran. D’un côté le modèle avec lecteur d'empreintes (et probablement deux grosses bandes noires des deux côté de l’écran) embarquerait un écran 4,7″. Son design serait directement dérivé de celui de l’iPhone 8 – donc un design d’iPhone « classique ». Il serait vendu à un prix relativement raisonnable de 399 dollars.

Lire aussi : iPhone 9 (SE2) – découvrez son design complètement démodé

L’autre modèle, avec FaceID aurait un design évoquant davantage l’iPhone XR, et aurait un écran 5,4″ et des capteurs Face ID que l’on attend logés dans une encoche comme sur les générations actuelles. Il serait vendu plus cher, probablement 599 dollars pour la configuration de base. Tout en restant une option moins chère que les autres iPhone plus premium. Ces deux modèles devraient rester, côté photo, sur un capteur principal simple. Apple aurait néanmoins changé de capteur, avec une surface à même de capter beaucoup plus de lumière.

Source : Phonearena