iPhone 6 : l’Italie réclame 60 millions d’euros d’amende à Apple pour obsolescence programmée

Apple pourrait payer 60 millions d'euros d'amende en Italie pour avoir programmé l'obsolescence des iPhone 6. Euroconsumers, une organisation de protection des consommateurs européens est à l'origine de l'initiative. D'autres pays de l'UE, tels que la Belgique et l'Espagne, ont également encouru des actions contre la firme de Cupertino.

Sanction après sanction, la relation entre Apple et l'Union européenne est de plus en plus tumultueuse. En février 2020, la France a infligé 25 millions d’euros d’amende à la firme pour avoir ralenti les iPhone, une décision aussitôt suivie par une accusation d'abus de position dominante. Cette fois, c'est l'Italie qui s'en prend à la marque pour l'obsolescence programmée de ses iPhone 6. À leur sortie, l'autonomie de ces derniers s'est rapidement détériorée sans que ses propriétaires en soient informés.

L'organisme italien de protection des consommateurs réclame 60 € de compensation par utilisateurs, soit un total de 60 millions d'euros à Apple. “Quand les consommateurs achètent un iPhone, ils s'attendent à une qualité durable des produits”, a déclaré Els Bruggeman, directeur chez Euroconsumers, à l'origine de l'initiative qui s'étend en Europe. “Malheureusement, ce n'est pas le cas avec les iPhone 6. Non seulement les consommateurs ont été trompés, ils ont également dû faire face à la frustration et aux conséquences financières. C'est aussi complètement irresponsable d'un point de vue environnemental.”

L'Europe s'attaque à Apple

Si l'on est encore loin de la fameuse méga-amende de 13 milliards d’euros, celle-ci fait suite à deux actions similaires en Europe, coordonnées par Euroconsumers. Le mois dernier, la Belgique et l'Espagne ont en effet mise en cause la firme par la non-fiabilité de sa 6e gamme d'iPhone. Le Portugal devrait également rejoindre la marche d'ici peu. L'année dernière, Apple a dû payer une amende de 500 millions d'euros pour les mêmes raisons.

“Ce nouveau procès est la dernière action en date de notre combat contre l'obsolescence programmée en Europe. Notre demande est simple : les consommateurs américains ont reçu compensation, les consommateurs européens souhaitent être traités de manière équitable, avec le même respect.” En novembre 2020, l'Italie a déjà infligé une amende de 10 millions d’euros à Apple pour avoir menti sur la résistance à l’eau de ses iPhone.