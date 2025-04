Ces nouvelles images de l’iPhone 17 Air dévoilent un design encore plus impressionnant que prévu

L'iPhone 17 Air sera juste assez épais pour intégrer les touches physiques sur le côté et le port USB-C en bas, mais pas beaucoup plus.

L'iPhone 17 Air sera sans contestation possible la grande star de la prochaine génération de smartphones d'Apple. Ce nouveau modèle vient remplacer l'iPhone Plus et se distinguera de ses compères par une conception tout en légèreté et en finesse. Une précédente fuite nous donnait un aperçu de la faible épaisseur de cet iPhone 17 Air, et voilà que de nouvelles images impressionnantes nous parviennent.

Sonny Dickson a publié plusieurs photos montrant des maquettes de chacun des quatre modèles d'iPhone 17. Alignés ainsi les uns à côté des autres, on constate on ne peut mieux la différence de finesse entre l'iPhone 17 Air et les trois autres mobiles. Ce qui est vraiment frappant est que la tranche latérale du dispositif est à peine plus épaisse que les boutons d'action et de photo qu'elle héberge. De plus, ces fameuses touches physiques sont elles-mêmes plus fines que celles des autres iPhone 17.

Fin et léger, mais quid de l'autonomie ?

Sur un autre cliché, on aperçoit la tranche inférieure de l'iPhone 16, où se trouve le port USB-C. Là aussi, il n'y presque pas d'espace de part et d'autre du connecteur. Apple a optimisé le design de l'iPhone 17 Air au maximum pour chasser les millimètres superflus. Pour parvenir à un tel exploit, il semble que la firme de Cupertino ait décidé de sacrifier l'emplacement pour carte SIM physique, ce qui devrait obliger les utilisateurs à basculer vers de l'eSIM. Sur ces prototypes, la trappe pour carte SIM manque aussi à l'appel sur l'iPhone 17 standard. Il se pourrait donc que cette fonctionnalité soit dorénavant réservée aux modèles Pro. Pour rappel, Apple a déjà supprimé les emplacements pour carte SIM physique sur tous ses iPhone vendus aux États-Unis depuis plusieurs années.

L'une des grandes inconnues de cet appareil sera son autonomie. En rognant sur l'épaisseur, Apple se prive de pouvoir intégrer une batterie volumineuse. Il faudra jouer sur la densité énergétique des cellules pour ne pas trop sacrifier la capacité. On imagine que le constructeur a aussi prévu des optimisations ici et là dans le but de réduire la consommation énergétique, au niveau du modem par exemple.