iPhone 17 : pourquoi il faut s’attendre à une nouvelle hausse de prix

La rentrée prochaine sera marquée par l'arrivée des iPhone 17, avec de nombreuses nouveautés au programme. Mais l'on peut aussi craindre une hausse de prix sur cette génération, on vous explique pourquoi.

Après une année 2024 plutôt timide, on s'attend à une actualité chargée pour les iPhone en 2025. Apple Intelligence devrait débarquer en France, un iPhone SE 4 va venir rabattre les cartes au sein de la gamme, un iPhone 17 Air pourrait remplacer le modèle Plus et des changements de design importants seraient prévus pour les iPhone 17. Plusieurs éléments peuvent faire penser qu'Apple va en profiter pour appliquer une hausse de prix sur plusieurs de ses appareils cette année.

Évoquons d'abord le cas de l'iPhone 17 Air. Annoncé comme ultra-fin et ultra-léger, il va nécessiter une conception particulière de la part d'Apple. Cela va nécessairement se refléter dans le prix du smartphone, qui devrait être plus cher que l'iPhone 16 Plus dont il prend la place. Ce dernier était le moins populaire des quatre modèles de la gamme principale et Apple espère attirer la demande en proposant un produit encore plus orienté premium, avec une proposition unique puisqu'il sera doté de caractéristiques qu'aucun autre iPhone n'offrira.

Les iPhone haut de gamme ont la cote

Et justement, les consommateurs sont friands de ces iPhone haut de gamme, qui sortent du lot et permettent de se démarquer. C'est pourquoi les iPhone Pro se vendent très bien, alors même que la majorité des utilisateurs n'ont pas besoin des fonctionnalités supplémentaires accordées par ces modèles par rapport à un iPhone de base. Sur la génération actuelle, l'iPhone 16 a d'ailleurs rattrapé son retard sur les modèles Pro d'un point de vue technologique (malgré ce fameux écran qui reste bloqué à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz). Mais la tendance pointe vers tout de même vers une part de plus en plus importante des iPhone Pro.

Une récente étude de Counterpoint, relayée par 9To5Mac, évoque cette inclination des utilisateurs à privilégier les appareils les plus chers. En 2024, “les ventes d'iPhone ont diminué, mais les consommateurs se tournent vers le très haut de gamme d'Apple, ce qui contribue à compenser une partie de ces baisses”, apprend-on.

Le rapport fait savoir qu'en Chine, marché qui ne cesse de gagner en importance pour les constructeurs de mobiles, on constate une explosion de la demande pour les iPhone Pro. Il est indiqué qu'au quatrième trimestre 2023, les iPhone Pro et Pro Max représentaient environ 45 % des ventes d'iPhone dans ce pays. Au quatrième trimestre 2024, on s'attend à ce que cette part dépasse pour la première fois les 50 %.

L'iPhone 17 seul épargné par une hausse de prix ?

Une aubaine pour Apple, qui joue bien le coup en parvenant à guider ses clients vers ses produits les plus coûteux. Si la demande se portait mal, la firme américaine serait sans doute contrainte de maintenir, voire de baisser ses prix afin de relancer l'attractivité de ses appareils. Mais voyant la demande pour ses iPhone Pro bien se porter, l'entreprise sera tentée de faire augmenter ses tarifs.

Surtout que d'après les premiers échos qui nous parviennent, plusieurs nouveautés majeures pourraient arriver l'automne prochain, incitant là encore Apple à revoir sa grille tarifaire. On parle notamment d'un tout nouveau design, au moins pour les iPhone Pro, mais aussi potentiellement pour les autres. Le bloc photo carré dans le coin supérieur gauche, reconnaissable et qui marque l'identité des iPhone depuis les 11, pourrait laisser sa place à une barre horizontale, comme sur les Google Pixel.

La taille du Dynamic Island serait quant à elle réduite sur l'iPhone 17 Pro Max, grâce de nouvelles technologies pour les capteurs Face ID. L’iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max pourraient quant à eux embarquer deux nouveaux capteurs photo : un téléobjectif périscopique qui passerait de 12 à 48 MP pour le zoom optique et une caméra frontale qui doublerait sa définition à 24 MP pour les selfies. Tous ces changements, couplés à la forte demande pour les iPhone Pro, constituent un scénario favorable pour une augmentation des prix.

Le seul qui pourrait être épargné est l'iPhone 17 de base. Avec un iPhone SE 4 ambitieux, très probablement plus cher que l'iPhone SE 3, mais au design et à la fiche technique forts intéressants pour son prix, l'iPhone 17 devra rester un tant soit peu attrayant, sous peine de voir les consommateurs bouder ce modèle pour se tourner vers l'option la moins chère.

Source : 9To5Mac