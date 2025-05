iPhone 16 Pro Max n’a jamais été aussi peu cher : vous n’avez que quelques heures pour en profiter, vite !

Aujourd’hui et uniquement aujourd’hui, Rakuten propose un code promo très intéressant qui va vous permettre d’acheter l'iPhone 16 Pro Max à son prix le plus bas depuis sa sortie. Sorti en septembre dernier à 1479 €, il est actuellement à seulement 1104,99 € sur Rakuten. Attention de ne pas passer à côté de cette offre !

L’iPhone 16 Pro Max est très certainement l’un des meilleurs (si ce n’est le meilleur) smartphones disponibles sur le marché. Mais l’excellence a un prix, en l'occurrence 1479 € pour l’iPhone 16 Pro Max dans sa version 256 Go. Malheureusement, c’est une somme que l’immense majorité des français ne peuvent ou ne souhaitent pas dépenser pour un téléphone, aussi bon soit-il. Heureusement, il existe une façon de faire baisser son prix de 475 €. On vous explique comment.

Pour profiter de cette offre, ça se passe sur Rakuten. L’iPhone 16 Pro Max 256 Go est actuellement en promotion à seulement 1154,99 €. C’est déjà un excellent prix mais il est possible de le faire descendre encore plus. Pendant 24 heures seulement, Rakuten propose le code promo RAKUTEN50 pour obtenir 50 € offerts dès 599 € d’achat. L’iPhone 16 Pro Max passe ainsi à 1104,99 € avec la livraison gratuite pour couronner le tout.

L’iPhone 16 Pro Max est à son meilleur prix

Équipé du tout nouveau processeur A18 Pro, l’iPhone 16 Pro Max est encore plus performant. Il est ainsi 15 % plus rapide tout en étant 20 % plus économe que la génération précédente. Résultat : jusqu’à 33 heures de lecture vidéo en une seule charge, un record pour un iPhone.

Toujours aussi premium, l’appareil est équipé d’un châssis en titane Grade 5, offrant une robustesse accrue face aux chocs tout en allégeant le poids. Les bords d’écran sont encore affinés, accentuant l’effet immersif de l’affichage. Côté écran, Apple dote son smartphone d’une dalle Super Retina XDR de 6,9 pouces, affichant 2868 x 1320 pixels et un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, pour une fluidité optimale en toutes circonstances.

Les utilisateurs exigeants en photographie et en vidéo ne sont pas oubliés. C’est une des grosses nouveautés de cette nouvelle génération : le nouveau bouton d’action qui permet de contrôler votre appareil photo beaucoup plus rapidement. Pour les amateurs de vidéo, l’iPhone 16 Pro Max est également capable de filmer en Dolby Vision 4K à 120 images par seconde, avec un rendu audio d’une grande fidélité.

À l’arrière, le module photo s’articule autour de trois capteurs : un objectif principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif 12 MP avec zoom optique 5x. Pour les selfies, un capteur 12 MP assure une qualité irréprochable.

Enfin, ce modèle bénéficie des fonctionnalités Apple Intelligence, l’écosystème IA maison. Et avec les prochaines mises à jour iOS, ces outils ne feront que gagner en efficacité et en intégration.