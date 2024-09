La boutique en ligne RED by SFR a décidé de frapper très fort en proposant à ses clients titulaires d'une offre mobile une réduction pouvant aller jusqu'à 160 euros pour l'achat des nouveaux iPhone 16 Pro d'Apple.

Depuis ce vendredi 13 septembre 2024, il est possible de précommander l'iPhone 16 sur les différentes boutiques en ligne en France, à l'image de RED by SFR. La filiale low-cost de l'opérateur SFR permet en effet à ses clients mobile de bénéficier d'une réduction maximale de 160 euros pour l'achat des modèles Pro des nouveaux téléphones Apple, valable jusqu'au 20 septembre prochain.

Disponibles en quatre coloris au choix, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max proposés dans leur version 128 Go peuvent être respectivement obtenus aux prix de revient de 1069 euros (au lieu de 1229 euros) et de 1319 euros (au lieu de 1479 euros). Les 160 euros de réduction se font en deux étapes : une offre de remboursement de 80 euros sur facture et un bonus de reprise de 80 euros à valoir sur un ancien téléphone.

Quelles sont les différences entre les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max ?

De même que les iPhone 16 et 16 Plus, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max bénéficient de l'IA Apple Intelligence et du système d’exploitation mobile iOS 18.

Au niveau des écrans, celui de l'iPhone 16 Pro affiche une diagonale de 6,3 pouces et une résolution de 2622 x 1206 pixels à 460 ppp. Quant à celui de l'iPhone 16 Pro Max, il dispose d'une diagonale de 6,9 pouces et une résolution de 2868 x 1320 pixels à 460 ppp.

Les deux variantes du téléphone Apple embarquent la puce Apple A18 Pro dont les performances ont été améliorées par rapport à leurs prédécesseurs. Concernant la partie photo, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max possèdent le même capteur Fusion 48 MP (grand angle), un capteur ultra grand-angle de 48 MP, et un téléobjectif périscope de 12 MP avec un zoom optique 5X.

À propos des boutons et connec­teurs externes des deux smartphones, ces derniers embarquent notamment un bouton Action, un haut‑parleur stéréo intégré, des micros intégrés, un bouton latéral et une commande de l’appareil photo.

Enfin, la connectivité se compose de la norme Wi‑Fi 7 (802.11be), du Bluetooth 5.3, d'une puce Ultra Wideband 2e géné­ration, de la technologie réseau Thread et du NFC avec mode lecteur.