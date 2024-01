iPhone 15 : cette coque est équipée d’une batterie pour allonger l’autonomie des smartphones

Mophie fait un retour aux sources pour le CES 2024 en réintroduisant sa batterie juice pack pour la gamme iPhone 15, tout en dévoilant plus de détails sur ses chargeurs Qi2.

Mophie, marque connue pour ses accessoires d'alimentation mobiles, a annoncé le retour de l'étui Juice Pack pour iPhone, très apprécié des fans, au CES 2024. Mophie n'avait pas sorti d'étui Juice Pack depuis la génération iPhone X, optant plutôt pour des chargeurs de batterie MagSafe et d'autres accessoires d'alimentation.

MagSafe est une excellente technologie pour la recharge sans fil et les accessoires, mais il n'est pas très pratique de transporter un bloc-batterie séparé qui se connecte par câble ou se fixe magnétiquement à l'arrière de l'iPhone. Mophie a donc réintroduit l'étui Juice Pack pour l'iPhone 15, 15 Pro et 15 Pro Max au prix de 99,95 dollars.

Les étuis Juice pack vont allonger l’autonomie des iPhone 15

Les coques Juice Pack contiennent une batterie de 2 400 mAh pour l'iPhone 15, une batterie de 2 600 mAh pour l'iPhone 15 Pro et une batterie de 2 800 mAh pour l'iPhone 15 Pro Max. Ce n'est pas suffisant pour recharger complètement n'importe quel modèle d'iPhone, mais cela devrait permettre d'allonger considérablement l'autonomie de la batterie.

Vous l’aurez remarqué, il n’y a aucun étui pour l’iPhone 15 Plus. « Plusieurs raisons expliquent pourquoi nous avons omis l'iPhone 15 Plus », annonce Mophie, et « la principale d'entre elles est la faible part de marché de cet appareil. Nous sommes prudents en ne relançant le juice pack que pour les appareils les plus largement adoptés ».

Lorsqu'il est connecté à un chargeur USB-C, l'étui dirige d'abord l'énergie vers l'iPhone, et lorsque la batterie de l'iPhone est pleine, l'étui lui-même se charge. Le nouvel étui Juice Pack est doté d'un revêtement extérieur en ABS doux au toucher, d'un design fin et d'un circuit intelligent pour toujours fournir la bonne quantité de charge à votre téléphone.

L'étui est fabriqué en plastique ABS, qui contient “jusqu'à” 50 % de matériaux recyclés. Il ajoute un peu d'épaisseur et de longueur pour tenir compte de la batterie, du port de charge, des grilles des haut-parleurs avant et de la protection contre les chutes. Les coins surélevés et le système de protection contre les chocs sont conçus pour protéger l'iPhone contre les rayures et les fissures. L'étui équipé d’une batterie sera disponible en pré-commande fin février sur le site web de Mophie.