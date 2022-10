iPhone 14 Pro : pour mettre la main dessus, il faudra patienter au moins trois semaines

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont des smartphones très haut-de-gamme, comme on peut le voir à leur prix. Cela ne les empêche pourtant pas de partir comme des petits pains. Ce qui n'est pas le cas de leurs petits frères, les iPhone 14 pourtant plus abordables, mais qui sont un peu boudés par le grand public.

Comme le laissait deviner le premier week-end de commercialisation des iPhone 14, ce sont bel et bien les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max qui ont la faveur des clients. Si l’on considère l’état des stocks comme un indicateur probant du succès commercial d’un produit, alors les nouveaux iPhone dans leur déclinaison Pro sont un véritable succès. Malgré leur prix bien plus élevé (14 % de plus en moyenne), les iPhone 14 Pro et iPhone Pro Max sont devenus une véritable denrée rare.

Le site français d’Apple indique ainsi que les livraisons pour les iPhone 14 Pro ne pourront être honorées qu’entre le 28 octobre et le 4 novembre. C’est encore pire pour les iPhone 14 Pro Max, puisque vous ne pourrez profiter de ces derniers qu’entre le 4 et le 14 novembre. À l’inverse, et comme prévu, les iPhone 14 “de base” sont prêts à livrer et sont même trouvables sur les étals des boutiques physiques. Malgré bien des atouts et leur prix plus doux, ces modèles plaisent apparemment beaucoup moins.

La pénurie d'iPhone 14 Pro et iPhone est globale, l'attente est encore plus longue aux Etats-Unis

La pénurie d’iPhone 14 Pro ne se limite pas à la France, le phénomène est international. Aux Etats-Unis, par exemple, les délais sont même un peu plus longs que dans l’Hexagone pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Même les iPhone 14 semblent être en (légère) rupture de stock, puisqu’à l’heure actuelle, il faut y attendre 4 jours pour obtenir l’entrée de gamme des smartphones d’Apple. Les délais chez nos voisins sont plus longs encore, puisque eux doivent attendre entre trois et quatre semaines pour recevoir leur iPhone 14 Pro, et entre quatre et cinq semaines pour l’iPhone 14 Pro Max.

Certes la puce A16 des des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max met celles des smartphones Android au tapis, mais la performance pure ne fait pas tout, et l’écart de prix est si grand entre ces modèles et les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max de la génération précédente que l’achat semble difficile à justifier. Certes Apple propose quelques innovations, au nombre desquelles on trouve la Dynamic Island, si iconique qu’elle a déjà été copiée sur Android, mais de l’avis de nombreux experts, les iPhone 14 présentent des évolutions qu'il faut les chercher à la loupe.