iPhone 14 Pro : le double trou dans l’écran est presque aussi grand que l’encoche

L'iPhone 14 Pro serait bien équipé d'un écran troué à la place d'une encoche. Surprise : Apple miserait sur un double trou dont la taille serait finalement aussi importante que l'encoche des iPhone 13.

D'après les dernières fuites apparues sur la toile, Apple va drastiquement revoir le design des iPhone 14. Pour la première fois, la marque troquerait l'encoche contre un écran troué. La cavité dans la dalle serait cependant très différente des écrans troués qu'on connaît chez les constructeurs Android.

Pour loger le capteur selfies et les capteurs TrueDepth pour Face ID, Apple aurait besoin d'un double trou. Sur les iPhone 14 Pro, on trouverait donc un poinçon allongé, en forme de pilule, et une petite cavité supplémentaire. Plusieurs sources réputées, dont Ross Young, leaker et analyse de renom, ont confirmé cette approche.

Sur le même thème : Apple va encore améliorer l’autonomie de ses smartphones avec les iPhone 14

Un double trou aussi large que l'encoche pour loger les capteurs Face ID

Ce design particulier vient d'être confirmé par une nouvelle fuite. D'après un schéma de fabrication apparu sur le réseau social chinois Weibo, et relayé par le leaker Jon Prosser, Apple devrait bien miser sur un double trou.

Si ce schéma se confirme, la cavité dans la surface tactile des iPhone 14 Pro sera presque aussi imposante que l'encoche réduite des iPhone 13. Apple n'est pas encore en mesure de réduire suffisamment les modules indispensables au fonctionnement de Face ID pour tout caser dans un petit trou discret.

Pour mémoire, ce changement de design serait réservé aux iPhone 14 Pro, plus haut de gamme. De leur côté, les iPhone 14 et 14 Max, plus abordables, devraient se contenter une nouvelle fois d'une encoche similaire à celle des précédents modèles.

Pour assister à la disparition complète de l'encoche, il faudrait patienter jusqu'en 2023. D'après Ross Young, Apple utilisera le double poinçon sur tous les modèles de la gamme des iPhone 15. Les modèles abordables auraient également droit à ce changement de design. D'ici là, il est possible que la marque soit parvenue à réduire la taille des trous, de la même manière qu'elle a rétréci l'encoche avec les iPhone 13 lancés l'an dernier.