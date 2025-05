iPhone 14 Plus passe à moins de 410 € : c’est une affaire à ne pas rater !

L'iPhone 14 Plus reste un excellent choix, même en 2025, et vous pouvez désormais l'acquérir à moins de 410 € grâce à Certideal. Oui, vous avez bien lu ! Pour ce prix cassé, vous aurez un iPhone 14 Plus reconditionné de qualité qui vous permettra de profiter de la puissante puce A15, de son grand écran OLED de 6,7 pouces et d’une autonomie à toute épreuve.

Vous l’avez sûrement remarqué si vous vous êtes renseigné pour acheter un iPhone récent, les prix sont prohibitifs. 1119 euros, c’est le prix de base d’un iPhone 16 Plus. Avant de dépenser une somme à 4 chiffres et de vider votre portefeuille, voici une alternative bien moins chère : un iPhone 14 Plus reconditionné à moins de 410 euros, soit plus de 700 euros d’économie !

Quand on sait que les deux modèles ont un design similaire, une puce performante et bénéficient des mêmes nouveautés iOS, on se demande vraiment pourquoi on devrait dépenser plus. Il n’y a guère qu'Apple Intelligence qui manque à l’appel, mais cette fonctionnalité s’avère pour le moment assez déceptive donc vous ne manquez pas grand-chose.

Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de vous rendre sur le site de Certideal, vous trouverez l’iPhone 14 Plus en promotion pour seulement 424,99 euros. Et avec le code FAMILY20, le prix chute encore de 20 euros pour passer au prix dérisoire de 404,99 euros.

Pour ce tarif, vous aurez un modèle reconditionné en état correct. Et pour quelques dizaines d’euros supplémentaires, vous pourrez vous offrir un modèle avec un grade esthétique supérieur :

très bon état pour 428,99 euros

parfait état pour 442,99 euros

premium pour 477,99 euros

Ce sont des prix imbattables pour des modèles qui bénéficie en plus d’une garantie 24 mois !

iPhone 14 Plus : le meilleur d’Apple pour moins de 410 euros

Avec son grand écran OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Plus offre une résolution parfaite de 2778 x 1284 pixels, et des contrastes époustouflants. Que vous soyez sous un soleil de plomb ou au milieu de la nuit, votre écran sera toujours précis et lumineux.

Sous le capot, l’iPhone 14 Plus est propulsé par la puce A15 Bionic qui offre d’excellentes performances, même en 2025. Et côté photo, Apple n’a pas fait les choses à moitié puisqu’on retrouve :

Un capteur principal de 12 MP , avec stabilisation optique Sensor Shift pour des clichés parfaits, même en mouvement

, avec stabilisation optique Sensor Shift pour des clichés parfaits, même en mouvement Un ultra grand-angle de 12 MP avec un champ de vision de 120° pour des paysages époustouflants

avec un champ de vision de 120° pour des paysages époustouflants À l’avant, un capteur 12 MP avec autofocus pour des selfies nets, même dans des conditions de faible luminosité.

Quant à la vidéo, vous disposez d’un incroyable mode Cinématique en 4K HDR, le rêve de tous les créateurs de contenu sur internet.

Certideal : l’expert français du reconditionné à prix mini

Fondé en 2015, Certideal promet des prix incroyables pour des appareils de haute qualité reconditionnés en France. De cette manière, vous êtes sûr d'acheter un produit testé, révisé, et parfaitement fonctionnel. Le processus de reconditionnement parfaitement maîtrisé offre une traçabilité totale de votre appareil pour un achat en toute confiance.

Leur secret ? Ils réduisent les coûts en supprimant les intermédiaires et en révisant les produits eux-mêmes. Chaque iPhone passe par 32 points de contrôle rigoureux avant de se retrouver dans vos mains.

Du coup, chaque produit reconditionné bénéficie de la garantie 24 mois et vous avez la possibilité de prolonger la garantie jusqu’à 36 mois pour une tranquillité d’esprit totale pendant 3 ans. Avec une note de satisfaction client de 4,5/5, Certideal a su conquérir les utilisateurs français qui rêvaient de s’acheter un iPhone à prix cassé.