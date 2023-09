iPhone 14 : cette femme utilise une méthode inédite pour voler dans un magasin

En Chine, une femme a volé un iPhone 14 Plus dans un Apple Store en utilisant une méthode très originale. Elle a finalement été arrêtée, mais l'histoire ne manque tout de même pas de mordant.

Voler, c'est mal. Malheureusement, ce n'est pas ça qui empêche de nombreuses personnes de s'adonner au larcin. Quand il s'agit de dérober des iPhone, chacun y va de sa méthode. Des employés d'Amazon récupèrent 5 smartphones en échangeant des boîtes, tandis que des malfrats récupèrent un sac avec 125 iPhone à l'intérieur. Pour passer la douane aussi, certains font preuve d'imagination, comme cet homme qui se scotche 68 mobiles sur le corps avant de se faire prendre. Mais l'histoire qui nous intéresse ici place la barre encore plus haut.

En Chine, une femme nommée Qiu a perdu son téléphone. Elle se rend dans un magasin Apple et commence à regarder les différents modèles. Qiu jette son dévolu sur un iPhone 14 Plus, mais en voyant le prix, elle déchante rapidement : 7000 yuan, soit presque 900 €. La cliente ne peut pas se l'offrir, sauf qu'elle a besoin d'un smartphone. Alors elle a l'idée de le voler en… rongeant le câble anti-vol. Oui, vous avez bien lu : la voleuse a mordu plusieurs fois le câble jusqu'à ce qu'il casse.

Une femme vole un iPhone 14 Plus d'une manière très originale avant de se faire arrêter

Dès que quelqu'un passait, Qiu arrêtait de “mâcher” et prétendait naviguer sur l'écran de l'appareil. Le gérant du magasin explique qu'il a bien vu le déclenchement d'une alarme, mais que les employés n'ont rien vu d'inhabituel au premier coup d’œil. La femme parvient finalement à couper le câble et range le mobile dans son sac avant de sortir. Peu de temps après, l'équipe se rend compte du vol et visionne les caméras de surveillance. Toute la scène a bien sûr été filmée.

La police retrouve Qiu 30 minutes plus tard près de chez elle et l'interpelle. La vidéo fait rapidement le tour du pays et les commentaires varient. Certains sont impressionnés par la force de ses dents, d'autres s'étonnent que la femme ait imaginé s'en sortir malgré la présence des caméras. Qiu a été placée en détention en attendant sa sanction.

Source : South China Morning Post