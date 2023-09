Coca-Cola utilise l’IA pour créer une nouvelle boisson au goût “du futur”

La célèbre boisson gazeuse Coca-Cola lance la Y3000, un breuvage créé en partie avec l'intelligence artificielle. L'idée est de permettre aux consommateurs de “goûter le futur”.

À moins d'être un fan absolu, vous ignorez sûrement l'existence de la branche Coca-Cola Creations au sein de la célèbre marque de boissons gazeuses. Il est possible d'y trouver des modèles en édition limitée, comme le Coca-Cola® Zero Sugar Byte ou le Coca-Cola® Ultimate aux couleurs du jeu vidéo League of Legends. C'est surprenant, et c'est visiblement loin fini. L'entreprise annonce la sortie du Coca-Cola® Zero Sugar Y3000. Sa particularité ? La boisson a été créée en utilisant l'intelligence artificielle pour proposer “le goût du futur”.

“Coca‑Cola® Y3000 Zero Sugar a été co-créé avec l'intelligence humaine et artificielle en comprenant comment les fans envisagent l'avenir à travers les émotions, les aspirations, les couleurs, les saveurs et bien plus encore. Les points de vue des fans du monde entier, combinés aux informations recueillies grâce à l'intelligence artificielle, ont inspiré Coca‑Cola à créer le goût unique de Y3000.”, lit-on dans le communiqué.

La boisson Coca-Cola Y3000 a été créée grâce à l'intelligence artificielle

Le design de la boisson aussi a été conçu en partie avec l'aide de l'IA, pour évoquer un “liquide dans un état de transformation et d'évolution, communiqué par des changements de forme et de couleur qui mettent l'accent sur un avenir positif”. Sur la bouteille ou la canette, un QR Code donne accès au Coca‑Cola Creations Hub et à un filtre photo utilisant l'IA. Il permet “d'imaginer à quoi pourrait ressembler [la] réalité actuelle dans le futur”.

Ce n'est pas la première fois que l'intelligence artificielle est utilisée dans le monde des aliments ou des boissons. Par exemple, en France, une société s'en sert pour fabriquer des fromages à base de plantes. Le Coca-Cola® Zero Sugar Y3000 sera disponible dans plusieurs régions du monde, dont l'Europe. Son prix n'a pas encore été annoncé. Si vous vous en procurez un, n'oubliez pas de nous dire quel goût ça a le futur.