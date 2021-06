Apple : bientôt des iPad avec des écrans encore plus grands ?

Apple étudiait la possibilité d'équiper ses futurs iPad d'écrans plus grands, selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg. Cependant, il faudrait attendre au moins quelques années avant qu'ils ne soient commercialisés.

Dans la première édition de sa nouvelle lettre d'information Power On pour Bloomberg, Mark Gurman a déclaré qu'Apple travaillerait sur un nouveau design pour sa tablette iPad. En effet, celles-ci pourraient bientôt profiter d’écrans plus grands. À l'heure actuelle, le plus grand écran de l'iPad atteint 12,9 pouces.

Mark Gurman prévoit que l'iPad doté d'un écran plus grand comblerait davantage le fossé entre un iPad et un MacBook. Sur la génération actuelle, Apple a déjà équipé ses iPad Pro du même processeur M1 que l’on peut retrouver dans ses nouveaux ordinateurs.

Bientôt des iPad avec d’énormes écrans ?

Grâce au processeur M1, l’iPad Pro 2021 est la tablette la plus puissante du marché. Néanmoins, certains se plaignent qu’iPadOS ne tire pas pleinement parti du matériel existant de l'iPad. Un iPad encore plus grand serait donc l’occasion pour les utilisateurs d’afficher encore plus d’informations à l’écran. On ne sait pas exactement quelle taille pourraient avoir ces nouveaux écrans, mais certains utilisateurs se plaignent déjà de l’ergonomie de l’iPad 12,9 pouces.

En plus d’agrandir la taille de l’écran, on sait qu’Apple prépare un iPad Pro avec MagSafe et dos en verre pour 2022, ainsi qu’un nouvel iPad mini pour cette année. De plus, on sait également qu’Apple prévoit de dévoiler sa première tablette avec un écran OLED d’ici 2022. L'appareil pourrait également être le premier à être compatible avec la recharge sans fil et proposer la recharge sans fil inversée. Cela signifie qu'il serait capable de recharger un iPhone ou des AirPods posés sur son dos.

L’année prochaine, aucun changement au niveau de la taille de l’écran ne serait prévu. Il ne faut donc pas s’attendre à voir débarquer ces nouvelles énormes tablettes avant au moins 2023. Apple semble ne pas être le seul à envisager de proposer un iPad encore plus grand, puisqu’on sait que son concurrent principal Samsung veut lui aussi une tablette avec un écran géant.

En effet, selon les dernières informations, le fabricant coréen travaillerait sur une Galaxy Tab S8 Ultra, qui offrira gigantesque écran OLED de 14,6 pouces. Celui-ci serait alimenté par une batterie conséquente de 12 000 mAh, et devrait arriver au début de l’année prochaine.

