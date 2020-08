iPhone 12 : le modèle Max pourrait remplacer l’iPhone XR

L’iPhone 12 devrait prochainement être annoncé, et avec ce nouveau venu, le catalogue d’Apple va logiquement évoluer. Certains anciens modèles vont rester, tandis que d’autres vont disparaître. Aujourd’hui, des leakeurs nous donnent une idée de ce futur line-up.

L’iPhone 12 devrait être présenté bientôt. On évoque ainsi une keynote qui se tiendrait en octobre avec quatre modèles présentés. Mais comme à son habitude, Apple va continuer à vendre ses anciens modèles à prix réduit. Aujourd’hui, on a une idée de ce à quoi va ressembler son catalogue après les annonces.

Apple devrait annoncer quatre modèles : l’iPhone 12 (5,4 pouces), l’iPhone 12 Max (6,1 pouces), l’iPhone 12 Pro (6,1pouces), et l’iPhone 12 Pro Max (6,7 pouces). En plus de ces nouveaux smartphones dans son catalogue, la firme de Cupertino devrait conserver plusieurs modèles, selon le leaker Komiya. Ce dernier affirme qu’en plus de ces téléphones, l’iPhone SE, l’iPhone XR et l’iPhone 11 classique devraient continuer à être vendus.

iPhone SE

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 12

iPhone 12 Pro — Komiya (@komiya_kj) August 23, 2020

L’iPhone XR pourrait finalement disparaître

Un autre leaker, iAppleTimes, affirme quant à lui que l’iPhone XR ne serait plus vendu. Le smartphone, similaire au 12 Max en termes de taille d’écran, n’aurait donc plus grande utilité dans le catalogue. Selon lui, l’iPhone 11 serait commercialisé comme le modèle de base à 549 dollars. Le SE resterait lui logiquement dans le catalogue en tant qu’offre budget, car vendu à moins de 500 euros.

Apple to discontinue iPhone XR and iPhone 11 Pro models after iPhone 12 launch.

iPhone 11 at $549 — iAppleTimes (@iAppleTimes) August 20, 2020

L’iPhone 12, qui serait lui le modèle de base des nouveautés, serait vendu à un prix de départ tournant autour des 650 euros. L’iPhone 12 Pro Max, modèle le plus haut de gamme, serait proposé à un tarif de 1400 euros.

Pour rappel, cette nouvelle ligne d’iPhone commence déjà à fuiter de toutes part. Tous les nouveaux modèles seront compatibles 5G, mais proposeront également une nouveauté intéressante : un écran OLED (mais pas 120 Hz). Si la chose est désormais démocratisée dans le monde des smartphones Android, c’est une petite révolution pour Apple qui se décide enfin à sauter le pas.

Et vous, que pensez-vous de ce line-up d’Apple. N’êtes-vous intéressé que par les nouveaux modèles ou au contraire, profiterez vous de la baisse de prix de l’iPhone 11 pour vous en procurer un ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !

Source : Phonearena