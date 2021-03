Apple lancerait les premiers iPad et MacBook avec écran OLED en 2022

Apple ambitionnerait de lancer les premiers iPad et MacBook avec un écran OLED dans le courant de l'année prochaine. Le géant de Cupertino annoncerait d'abord une tablette construite autour d'une dalle tactile de 10,9 pouces. Dans un second temps, Apple proposerait un iPad Pro avec écran OLED 12,9 pouces et un MacBook Pro avec écran OLED de 16 pouces. En parallèle, la marque californienne prépare l'arrivée des écrans mini-LED sur sa gamme de tablettes et de PC portables.

Apple propose déjà des écrans OLED sur plusieurs produits de son catalogue. Depuis la sortie du premier modèle en 2015, Apple utilise notamment des dalles OLED sur les Apple Watch. Sur les iPhone, la firme a commencé à convertir les écrans LCD en OLED dès 2017 avec les iPhone X. Les derniers smartphones de la marque, les iPhone 12, sont tous dotés d'écrans AMOLED.

Par contre, Apple n'a jamais proposé d'ordinateur ou de tablette avec un écran OLED. Les coûts de production de l'OLED étant nettement plus élevés, le groupe de Tim Cook continue d'intégrer des écrans LCD sur les iPad et les Macbook, même sur les déclinaisons plus haut de gamme.

Sur le même sujet : Apple remplacerait l’iPad Mini par un iPhone pliable compatible avec l’Apple Pencil

Apple prépare aussi l'arrivée d'iPad et de MacBook avec écran mini-LED

D'après les informations obtenues par Digitimes “auprès de sources proches de l'industrie”, Apple lancerait le premier iPad avec écran OLED début 2022. En production dès la fin de cette année, cet iPad serait équipé d'un écran OLED de 10,9 pouces. Il s'agirait vraisemblablement d'un nouvel iPad Air.

Plus tard dans l'année, Apple commercialiserait ensuite un iPad Pro 12,9 pouces OLED et un MacBook Pro 16 pouces OLED. Apple “n'a pas pris de décision définitive”, tempère le rapport. Le passage à l'OLED offre de nombreux avantages. La technologie Organic Light-Emitting Diode permet de mettre au point des écrans plus fins avec des noirs plus profonds et des contrastes plus poussés.

Toujours selon Digitimes, Apple a toujours l'intention de lancer un iPad doté d'un écran mini-LED dans le courant du premier semestre de l'année 2021. Fin d'année, un MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec écran mini LED feraient aussi son entrée sur le marché. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Digitimes