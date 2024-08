Voici une belle affaire pour celles et ceux qui souhaitent se procurer l'iPad Air 2024 avec M2 ! Sur le site de la Fnac, il est possible de bénéficier d'un bonus de reprise de 120 euros pour tout achat de la dernière tablette Apple.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En prévision de la prochaine rentrée, la Fnac donne la possibilité à ses clients de s'offrir l'iPad Air 2024 avec M2 à un tarif très avantageux. Disponible dans sa version 128 Go et en plusieurs coloris au choix, la tablette Apple est au prix de revient de 599,99 euros au lieu de 719,99 euros. Les 120 euros de réduction sont obtenus si une ancienne tablette usagée est rendue en magasin Fnac. Pour information, le bonus tarifaire se présente, pour une reprise magasin, sous la forme d’un code de réduction valable en boutique Fnac jusqu’au 18 août 2024.

Lire aussi – Une tablette capable de remplacer un ordinateur ultraportable ? Notre test de l’iPad Air 2024 d’Apple

L'iPad Air de sixième génération dispose d'un écran 11″ Liquid Retina Multi‑Touch rétroéclairé par LED avec technologie IPS, une résolution de 2360 x 1640 pixels à 264 ppp, une large gamme de couleurs (P3), l'affichage True Tone, un revêtement antireflet et une luminosité de 500 nits. On retrouve également la puce Apple M2, une mémoire vive de 8 Go de RAM, le système d'exploitation iPadOS 17, un appareil photo de 12 MP avec ouverture ƒ/1,8, une caméra frontale ultra grand-angle de 12 MP et une autonomie avoisinant les 10 heures d'utilisation grâce à une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée de 28,93 Wh. Enfin, l'iPad Air est livré avec un câble de charge USB‑C.