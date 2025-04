iPad 10 : la version 5G de la tablette Apple est à un super prix

L’iPad 10 reste une excellente tablette en 2025, et ce, d’autant plus que son prix a baissé depuis sa sortie. La version 5G de la tablette est en promotion en ce moment. Vous pouvez donc l’acheter encore moins cher.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L’iPad de 2022 ou iPad 10 est une tablette toujours aussi populaire. C’est grâce à ses performances solides qui offrent une bonne fluidité au quotidien. Apple a procédé à une légère mise à jour de la tablette en 2025 en y intégrant notamment la puce A16.

Dans sa version 5G, le nouveau modèle coûte au minimum 579 €. Si vous avez un budget de moins de 350 €, vous pouvez toujours vous rabattre sur l’iPad 10 dont les caractéristiques sont très proches de celles de son remplaçant.

L’iPad de 2022 est disponible chez Certideal à 349,99 €. Il s’agit de la version 5G de la tablette et elle dispose de 64 Go de stockage. Cette version avait été lancée en France à 789 €. Elle est donc 55% moins chère qu’au lancement. C’est une belle offre pour ceux qui recherchent un iPad performant et pas cher.

Pour rappel, Certideal est une entreprise française spécialisée dans la vente d’appareils reconditionnés. Elle propose des iPhone et iPad à des prix imbattables. L’iPad 10 qui est ici en promotion est de grade premium, avec un écran 100% garanti d’origine Apple et une batterie en excellent état. Il a été entièrement reconditionné en France, puis testé et retesté. Vous bénéficiez également d’une garantie de 2 à 3 ans sur ce modèle.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les atouts de l’iPad 10

L’iPad 10 dispose d’un bel écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec True Tone. C’est la première tablette de la série à avoir abandonné le bouton Home physique. Son design est donc plus fin, avec des bordures plus discrètes. Le capteur d'empreinte digitales s’est déplacé sur la tranche, et plus précisément sur le bouton d'allumage de l'appareil.

Sous le capot, on retrouve la puce A14 Bionic. Elle n’est certes plus toute jeune, mais ses performances sont confortables pour les usages de tous les jours. Et grâce à sa connectivité cellulaire, l’iPad 10 5G vous permet de vous connecter directement à Internet quand vous n’êtes pas à portée d’un WiFi.

En ce qui concerne la partie photo, la tablette dispose d’un module de 12 MP à l’arrière et d’un autre de 12 MP à l’avant. Ces capteurs sont suffisants pour passer des appels vidéo avec vos proches ou dans le cadre de vos activités professionnelles.

L'iPad 2022 est compatible avec l'Apple Pencil pour les dessins et la prise de notes. Vous pouvez également y attacher un Magic Keyboard Folio. Les deux accessoires sont vendus séparément. Enfin, la tablette est également compatible avec le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et elle dispose d’un port USB type-C.