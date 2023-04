iOS 17 : on sait quels modèles d’iPhone ne seront pas compatibles avec la mise à jour

Apple va déployer fin 2023 une toute nouvelle mise à jour iOS 17 sur les iPhone, et comme chaque année, certains modèles ne seront plus éligibles. On vous dresse la liste des appareils qui devraient recevoir la mise à jour.

Qui dit nouvelle année dit nouvelle mise à jour iOS majeure, et en 2023, ce sera au tour d’iOS 17 de venir améliorer l’expérience utilisateurs des propriétaires d’iPhone. Cependant, comme d’habitude, tous les appareils du marché ne seront pas éligibles, certains seront contraints de rester sous iOS 16, la mise à jour actuelle qui vient d’ailleurs de recevoir une nouvelle version apportant de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Avec iOS 16, Apple avait abandonné ses iPhone 6s, iPhone 7 et iPhone SE, et cette année, ce sont sans surprise les modèles suivant qui devraient passer à la trappe. D’après un rapport, Apple devrait notamment laisser de côté ses iPad Pro 9,7 pouces et 12,9 pouces de première génération, l’iPad classique de cinquième génération, mais également de nombreux smartphones.

Le premier iPhone avec une encoche abandonné par Apple

En 2017, Apple suivait la tendance initiée par quelques fabricants chez Android en dévoilant son propre smartphone avec une encoche en haut de l’écran : l’iPhone X. C’est lui qui devrait cette année être abandonné par Apple. Le design des appareils aura finalement assez peu évolué depuis, le fabricant américain proposant toujours à ce jour des modèles avec une encoche, dont notamment les iPhone 14 et 14 Plus.

L’iPhone X ne sera pas le seul à ne pas être éligible à la mise à jour, puisque les iPhone 8 et 8 Plus, qui étaient sortis la même année, ne devraient pas non plus profiter de la nouvelle version du système d’exploitation. Si cette rumeur est exacte, iOS 17 et iPadOS 17 seraient incompatibles avec la plupart des appareils dotés de la puce A11 Bionic ou d'une puce plus ancienne, sauf les iPad de sixième et septième génération dotés de la puce A10 Fusion et les iPad Pro de deuxième génération de 10,5 et 12,9 pouces dotés de la puce A10X Fusion.

Ainsi, voici la liste de tous les iPhone qui devraient recevoir iOS 17, sans compter les iPhone 15 qui arriveront en septembre prochain :