iOS 26 rend votre iPhone plus rapide que jamais, vous allez être bluffé par cette vidéo

Apple continue d’enrichir iOS 26 avec des ajustements parfois très visibles. La dernière bêta rend certaines actions instantanées, au point de surprendre. Elle corrige aussi un choix contesté de l’appareil photo.

Chaque nouvelle version d’iOS apporte son lot de changements, certains annoncés en grande pompe, d’autres plus discrets. Les bêtas permettent à Apple de tester ces nouveautés auprès d’un public volontaire avant un lancement global. Ces derniers jours, iOS 26 a déjà vu arriver des fonctions pratiques comme la recherche en langage naturel dans Plans, apparue sans annonce officielle. Elle permet par exemple de trouver un lieu précis en une seule phrase, sans multiplier les recherches ou les filtres.

La bêta 6 est disponible depuis le 11 août. Parmi ses nouveautés, une optimisation rend l’ouverture de certaines applications presque instantanée. Le calendrier ou l’horloge, par exemple, apparaissent immédiatement après avoir touché leur icône. Si cette accélération est confirmée dans la version stable, prévue dans environ un mois, elle pourrait devenir l’un des changements les plus appréciés d’iOS 26.

Cette mise à jour ne se limite pas à la vitesse. Apple continue aussi de retravailler l’esthétique « Liquid Glass » de l’écran de verrouillage, avec plus de transparence et un affichage de l’heure plus lumineux. Les icônes de l’écran d’accueil semblent désormais flotter sur l’arrière-plan, et six nouvelles sonneries ont été ajoutées. Côté appareil photo, la marque a supprimé le réglage introduit dans la bêta 5 qui permettait de revenir à l’ancien défilement entre modes. L’application adopte désormais le même sens de balayage que les autres apps, sans possibilité de revenir à l’inverse.

Pour installer iOS 26 bêta 6, il suffit d’être inscrit au programme de test et de lancer la mise à jour depuis l’application Réglages, dans la section “Général” puis “Mise à jour logicielle”. Cette version se rapproche beaucoup de la sortie finale, attendue dans environ un mois, ce qui signifie que la plupart des changements actuels devraient rester. Les testeurs, qui utilisent la bêta depuis juin, ont déjà vu arriver plusieurs correctifs, comme la résolution d’un bug empêchant l’iPhone de sonner lors d’un appel entrant. D’ici peu, tout le monde pourra profiter de ces améliorations sans avoir à installer une version d’essai.