Apple intègre discrètement cette fonction bluffante dans Plans avec iOS 26

iOS 26 continue d’évoluer en douceur avec des ajouts discrets mais pratiques. L’une de ses nouveautés touche l’application Plans, sans que la marque ne l’annonce officiellement. Pourtant, cette fonction pourrait bien vous faire gagner du temps.

Chaque mise à jour d’iOS introduit son lot d’améliorations, parfois très visibles, parfois plus subtiles. Apple multiplie les ajouts liés à l’intelligence artificielle, souvent intégrés sans communication particulière. Certaines de ces nouveautés apparaissent directement dans les applications, comme si elles faisaient déjà partie du système. C’est aussi une façon pour l’entreprise de tester des fonctions sans créer d’attentes. En laissant certaines fonctionnalités apparaître discrètement dans les bêtas, la marque observe les usages avant une éventuelle annonce officielle.

C’est justement le cas dans iOS 26 bêta 5, où une nouvelle fonction fait son apparition dans l’application Plans. Il s’agit de Search The Way You Talk – Cherchez comme vous parlez -, une recherche à base de langage naturel déjà présente dans d’autres apps comme Musique, Photos ou App Store. L’idée est simple : au lieu d’utiliser des mots-clés classiques, vous formulez votre demande comme si vous la disiez à voix haute. Aucun réglage complexe à faire, la fonction s’active automatiquement.

Plans vous comprend enfin quand vous lui parlez naturellement dans iOS 26

Avec cette nouvelle recherche intelligente, vous pouvez écrire ou dire des phrases complètes. Par exemple, plutôt que de taper “bars avec Wi-Fi”, vous pouvez demander : “Où trouver un bar calme avec Wi-Fi gratuit et terrasse près de chez moi ?” Apple Plans interprète l’ensemble de la requête sans passer par des filtres manuels. Avant, il fallait effectuer plusieurs recherches séparées ou activer des filtres précis. Le processus devient bien plus fluide, surtout en déplacement. Cela s’inscrit dans la logique de la marque : masquer la complexité technique derrière une interface naturelle et simple à utiliser.

Cette nouveauté n’a pourtant pas été mise en avant par Apple. Aucune mention dans les notes de mise à jour ni dans la présentation d’iOS 26. Seule une notification discrète dans l’app informe certains testeurs de son existence. Selon les retours, la fonction serait activée par une mise à jour côté serveur. Si elle reste en place dans la version finale de l’OS, elle pourrait devenir une aide précieuse au quotidien. Ce type d’amélioration, simple mais concrète, permettrait à Plans de rattraper son retard face à Google Maps sur certains usages spécifiques.