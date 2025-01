iOS 18.3 : mais pourquoi la mise à jour est aussi lourde pour si peu de nouveautés ?

iOS 18.3 n'est pas très généreux en nouvelles fonctionnalités, ne proposant que trois correctifs aux utilisateurs européens. Mais alors, pourquoi ce poids de presque 2 Go qui encombre l'espace de stockage de nos iPhone ?

iOS 18.3 est disponible auprès de tous les possesseurs d'un iPhone compatible, c'est-à-dire les appareils qui supportent déjà iOS 18. Nous avons été surpris de constater que la mise à jour pèse la bagatelle de 1,88 Go, quand bien même le patch note partagé par Apple est assez ridicule et se contente de lister trois correctifs. Mais alors, pour iOS 18.3 est aussi lourd ?

En réalité, la mise à jour cache d'autres nouveautés que celles affichées sur son iPhone, mais celles-ci sont liées à Apple Intelligence. Les fonctions Apple Intelligence n'étant pas actives en Europe pour l'instant, les changements qui y sont relatifs ne sont pas précisés dans le patch notes de la version française.

iOS 18.3 n'a que peu d'intérêt en Europe

Apple n'a pas jugé utile de déployer auprès des utilisateurs européens une version personnalisée de la mise à jour, qui n'inclurait que les nouveautés qui les concernent, et qui serait donc plus légère. Nous sommes donc amputés de presque 2 Go d'espace de stockage pour pas grand-chose. La firme américaine a peut-être estimé qu'Apple Intelligence devant arriver en Europe en avril 2025 avec iOS 18.4, il n'était pas nécessaire de s'embêter à produire une version spéciale d'iOS 18.3 pour le marché européen, alors qu'il faudrait déployer ces fonctionnalités dans quelques mois de toutes manières.

iOS 18.3 ne va donc pas bouleverser votre expérience de l'iPhone, mais il reste intéressant de l'installer si vous n'avez pas besoin de ces 1,88 Go de stockage, afin de bénéficier de ces trois correctifs :

Résolution d'un problème pouvant entraîner la répétition dans l'app Calculette du dernier problème mathématique lorsque le signe Égal (=) est de nouveau sélectionné.

Résolution d'un problème pouvant entraîner la disparition du clavier lors de la saisie manuelle de requêtes Siri.

Résolution d'un problème pouvant entraîner la lecture intégrale d'un morceau même après la fermeture de Musique.

Rendez-vous dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger iOS 18.3. On attend désormais la sortie d'iOS 18.4 pour obtenir enfin des nouveautés dignes de ce nom.