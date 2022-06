iOS 16 : l’iPhone sera compatible avec les JoyCon de la Nintendo Switch

La bêta d’iOS 16 suggère que la mise à jour ajoutera la prise en charge de plusieurs nouvelles manettes, dont les JoyCon de la Nintendo Switch. Les premiers tests confirment que ces dernières sont compatibles avec les iPhone et les iPad. Plusieurs autres modèles viennent également se joindre à la liste, après les manettes de PlayStation de Xbox.

La keynote de lancement de la WWDC a été l’occasion pour Apple de dévoiler plusieurs nouvelles fonctionnalités qui arriveront avec iOS 16. Un écran de verrouillage revisité, des correctifs de sécurité automatiques, les utilisateurs auront beaucoup de choses à se mettre sous la dent dès le déploiement. De plus, la firme de Cupertino n’a pas oublié les joueurs, puisque plusieurs nouvelles manettes vont rejoindre la liste des appareils compatibles avec les iPhone et les iPad.

En effet, le développeur Riley Testut a partagé une trouvaille qui fera plaisir aux joueurs de Nintendo Switch. Avec iOS 16, ces derniers pourront appairer leurs Joycon ainsi que leur Switch Pro Controller avec leur appareil Apple. Riley Testut confirme que cela fonctionne d’ores et déjà avec la bêta sur iPhone et iPad. Il est possible que l’Apple TV et les Mac les prennent également en charge. En outre, le système d’exploitation reconnaît les deux JoyCon comme une seule et même manette, mais permet aussi de n’en utiliser qu’une sur deux.

!!! iOS 16 natively supports Nintendo Switch Pro Controllers!! Can confirm they work perfectly with Delta 😍 pic.twitter.com/p8u1sdjvTt — Riles 🤷‍♂️ (@rileytestut) June 6, 2022

Vous pourrez enfin utiliser vos JoyCon sur votre iPhone

Une fois connectés, il est possible de configurer les JoyCon afin de personnaliser les contrôles dans les paramètres Bluetooth d’iOS 16. Qui plus est, si les manettes de Nintendo sont l’ajout le plus significatif de la liste, Apple n’a pas lésiné sur les efforts en intégrant plusieurs autres modèles alternatifs, comme la 8Bitdo, la BADA MOGA XP5-X Plus et la Logitech F710 Gamepad.

Sur le même sujet : Apple vend la manette Dualsense de la PS5 maintenant qu’elle est compatible iOS

Et ça ne s’arrête pas là. Selon nos confrères de 9to5Mac, les appareils d’Apple gèrent désormais les manettes tierces comme des « assets mobiles », ce qui signifie qu’il sera possible d’appairer plusieurs autres modèles sans avoir à attendre une nouvelle mise à jour. Une excellente nouvelle pour les joueurs, qui peuvent déjà profiter de leur manette de PS5 ou Xbox Series depuis le déploiement d’iOS 14.5.

Source : 9to5Mac