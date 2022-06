iOS 16 : impossible d’éditer ou supprimer vos messages avec un utilisateur sous une ancienne version

La possibilité d’éditer et de supprimer ses messages envoyés est l’une des fonctionnalités les plus attendues d’iOS 16. Pourtant, Apple s’est bien gardé de dire que celle-ci ne fonctionne pas du tout avec les utilisateurs n’ayant pas installé la mise à jour. En effet, si l’on tente de modifier un message envoyé, celui-ci recevra un deuxième SMS.

Parmi les nombreuses nouveautés qui arriveront avec iOS 16, il y a la possibilité, très attendue, d’éditer et supprimer ses Messages après envoi. Si certaines applications font encore de la résistance, comme WhatsApp, la plupart des messageries populaires proposent déjà cette fonctionnalité. Autant dire que cette mise à jour est donc la bienvenue pour tous les utilisateurs. Toutefois, celle-ci impose quelques limitations.

En théorie, la fonctionnalité voudrait que, dans les 15 minutes qui suivent l’envoi, il soit possible d’éditer ou de supprimer le message sans que le destinataire ne s’en aperçoive (dans l’hypothèse où il n’a pas encore ouvert la conversation). Dans les faits, cela n’est le cas que pour les utilisateurs eux-mêmes sur iOS 16. En effet, tous ceux restés sur une version antérieure de l’OS recevront un deuxième message.

La modification des Messages ne fonctionne que sur iOS 16

Ainsi, si vous éditez un Message envoyé à un utilisateur sur iOS 15 par exemple, celui-ci recevra la version modifiée dans un Message séparé, enlevant ainsi toute l’utilité de la fonctionnalité. En outre, ce second message se verra même attribuer la mention « Modifié », pour une raison obscure puisque cela sera pour le moins visible. On ne sait pas encore pour le moment si Apple prévoit de régler ce problème.

La première bêta publique d’iOS 16 sera disponible courant de la semaine du 11 juillet. Vous pourrez alors tester par vous-mêmes cette fonctionnalité et toutes les autres nouveautés, sous réserve que votre iPhone soit compatible. Le lancement final, quant à lui, est prévu pour cet automne. De fait, rappelons que la modification et suppression des messages ne fonctionne que pour les conversations en iPhone, et n’est pas disponible pour celles avec un utilisateur Android.

Source : 9to5mac