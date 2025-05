Windows 11 : vous allez pouvoir créer des GIF facilement sans logiciel tiers

Windows 11 va se doter d'une fonction de création simple et rapide d'images au format GIF. Elle est intégrée à l'outil Capture d'écran, qui a décidément de plus en plus de cordes à son arc.

L'outil Capture d'écran de Windows a reçu de très nombreuses fonctionnalités au cours des dernières années, en faisant un programme vraiment utile, complet et intuitif pour réaliser rapidement des tâches simples. Il peut par exemple capturer en vidéo ce qu'il se passe à l'écran, ou bien extraire le texte d'une image pour pouvoir le coller dans un document au lieu de le recopier à la main. Microsoft n'en a pas fini avec lui, puisqu'il s'apprête à recevoir une nouvelle option.

Le compte Phantom of Earth, toujours très réactif au moment de partager les nouveautés qui vont arriver sur Windows, a publié une vidéo de démonstration d'une fonction de création de GIF à venir, directement intégrée à l'outil Capture d'écran. Elle utilise d'ailleurs sa capture vidéo pour enregistrer l'image, ensuite convertie en GIF. Il est possible de créer le GIF à partir de tout le contenu affiché à l'écran, ou simplement pour une zone précise définie. Le raccourci clavier Ctrl+G permet de l'invoquer rapidement, à ne pas confondre avec Windows+G, qui ouvre l'interface de la Game Bar.

La Capture d'écran de Windows 11 se met aux GIF

Un nouveau bouton GIF fait son apparition en haut à droite de la fenêtre. Quand il clique dessus, l'utilisateur a le choix entre qualité faible et qualité élevée. Pour chaque option, la définition de l'image, la fréquence de rafraîchissement et le temps requis pour l'exportation est précisé. L'expérience a l'air fluide et cette fonctionnalité devrait vite s'imposer comme un moyen privilégié de créer un GIF à partir de son écran sur Windows 11. Il existe bien des alternatives tierces, mais disposer d'une telle possibilité nativement est un véritable atout pour l'OS de Microsoft.

https://twitter.com/phantomofearth/status/1925687292171063698

Pour l'instant, Microsoft n'a pas communiqué au sujet de la création de GIF dans l'outil Capture d'écran de Windows 11. Mais si l'option est disponible et semble parfaitement fonctionnelle sur une version Insider, on ne devrait pas tarder à la voir débarquer auprès de tout le monde sur une version stable de Windows 11.