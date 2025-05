Android 16 révolutionne les Pixel, les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 se dévoilent, c’est le récap’ de la semaine

Android 16 transforme l’expérience des utilisateurs Pixel, les premiers schémas des prochains Galaxy pliables de Samsung fuitent, Gemini Live arrive sur Android et iPhone, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 se révèlent en détail à travers des schémas complets et précis, Android 16 apporte une nouvelle interface plus intuitive aux Pixel. Google déploie Gemini Live sur Android et iOS et renforce la sécurité de son application Google Wallet. Cette semaine, on profite de ce récap' pour rassurer les abonnés SFR qui redoutent la vente de l'opérateur mobile.

Le paiement par téléphone se complique, mais c’est pour votre sécurité

Google a décidé de renforcer la sécurité de son application de paiement. En effet, après 3 minutes d’inactivité, Google Wallet se verrouille, y compris l’écran d’accueil, rendant impossible la consultation des cartes enregistrées sans réauthentification. Ce changement, déployé avec la version 25.18, concerne les tablettes et smartphones Android mais également les montres connectées sous Wear OS telles que la Galaxy Watch 7 ou la Pixel Watch 3. Cela parait moins pratique au quotidien, mais Google souhaite offrir à ses utilisateurs une meilleure protection des données sensibles.

Lire : Payer avec un téléphone Android devient moins pratique, mais il y a une (bonne) raison à ça

Gemini Live débarque sur Android et iPhone

Après plusieurs mois de tests, Google lance Gemini Live, une intelligence artificielle capable d’interagir naturellement avec les utilisateurs tout en prenant en compte ce qu’affiche l’écran ou ce qui est filmé par la caméra du smartphone. Disponible dès maintenant sur Android et iOS, l’IA peut répondre à des questions sur ce que vous regardez, corriger vos erreurs, et vous guider en temps réel. De quoi transformer encore un peu plus votre téléphone en un véritable assistant intelligent.

Lire : Gemini Live va révolutionner la manière dont on utilise notre téléphone, et c’est disponible dès maintenant sur Android et iPhone

Android 16 : les Pixel profitent d’une interface plus fluide et d’un écran d’accueil mieux agencé

La première bêta d’Android 16 QPR1 est désormais disponible et elle introduit des changements visuels bienvenus pour les Pixel. L’interface devient plus fluide, les menus sont plus lisibles, et surtout, le widget “En un clin d’œil” est enfin réduit pour libérer de l’espace sur l’écran d’accueil. Ce changement améliore l’organisation et la personnalisation de votre smartphone, tout en préparant l’arrivée des futurs widgets d’écran de verrouillage attendus pour l’automne 2025.

Lire : Android 16 transforme l’écran de votre Pixel pour cette raison que vous allez adorer

SFR bientôt vendu ? Les clients peuvent être sereins pour l’instant

Comme on vous le disait la semaine dernière, la vente de SFR se précise avec deux acteurs majeurs dans la course : Free (Iliad) et Bouygues Telecom. Mais ce ne sont pas les seuls repreneurs intéressés : Orange SA, des fonds comme Ardian ou KKR, et même l’opérateur e& se lancent également dans les négociations. Si certains parlent de démantèlement, les abonnés n’ont pas à s’inquiéter pour l’instant, aucun changement immédiat n’est prévu sur leurs offres ou sur les services.

Lire : Vente de SFR : les abonnés doivent-ils s’inquiéter ? Faut-il changer d’opérateur dès maintenant ?

Le design des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 a fuité

Le design complet des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 a fuité via des fichiers CAD obtenus par SamMobile. Le site dévoile en effet un aperçu détaillé des futurs smartphones. Alors que le Z Fold 7 serait plus fin que jamais, avec des bordures réduites et une silhouette plus épuré, le Z Flip 7 resterait proche de son prédécesseur, le Z Flip 6. Samsung continue de peaufiner sa gamme pliable et devrait présenter les deux nouveaux modèles au début du mois de juillet.

Lire : Le design complet des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 fuite : voici les schémas avec dimensions des futurs smartphones pliables de Samsung

Nos tests de la semaine

RTX 5060 : une bonne carte graphique à moins de 1000 €

Nvidia réussit son pari avec la GeForce RTX 5060 : 20% de performances supplémentaires, une consommation minimale de 6 à 145W, et toujours le DLSS 4. Malgré ses 8 Go de VRAM limitant sur le 1440p avec ray tracing, elle s’impose comme un excellent choix pour les petits budgets à la recherche d’une carte polyvalente, efficace en jeu comme en production vidéo.

Lire : Test Nvidia GeForce RTX 5060 : la carte graphique parfaite pour les petites configs ?

Motorola Razr 60 Ultra : un smartphone pliant élégant et puissant

Lors de notre test, le Razr 60 Ultra nous a séduit grâce à son design soigné, notamment la version bois, son bel écran externe, son autonomie solide et ses performances globales. La colorimétrie de l’écran interne a été améliorée, le capteur photo est de bonne facture et on adore le nouveau bouton personnalisable. On regrette toutefois l’absence de zoom optique, la chauffe en usage intensif et le prix en hausse. Attention, vous n’aurez droit qu’à 3 ans de mise à jour d’Android.

Lire : Test Motorola Razr 60 Ultra : une audace qui ne paie à tous les coups

Honor 400 : un smartphone équilibré mais sans éclat

Le Honor 400 coche beaucoup de cases : design soigné, bel écran, interface pratique et riche en fonctions intelligentes, recharge rapide et 6 ans de mises à jour. Cela étant dit, en voulant repasser sous la barre des 500 euros, Honor a été contraint de faire quelques concessions. Les performances sont modestes, l’autonomie est moyenne et l’égaliseur est incompatible avec les haut-parleurs. Il manque au Honor 400 le petit plus qui ferait la différence face à une concurrence solide sur ce segment de prix.

Lire : Test Honor 400 : un smartphone bien équilibré qui manque d’éclat

Galaxy S25 Edge : un design soigné mais des défauts non négligeables

Avec le S25 Edge, Samsung mise beaucoup sur le design : ultra-fin, léger, élégant, l’appareil en met plein les yeux. L’écran est superbe, les performances sont impressionnantes, mais les défauts sont trop nombreux : la chauffe est mal gérée, l’autonomie est décevante, la partie audio est ratée et les photos gèrent souvent mal les contrastes. Un smartphone élégant et ultra-fin certes, mais un prix trop élevé pour autant de concessions sur la fiche technique.

Lire : Test Galaxy S25 Edge : avec ce smartphone, Samsung a voulu jouer au plus fin