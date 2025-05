Comment partager votre connexion VPN avec d’autres appareils via le WiFi ?

Vous pouvez partager votre connexion VPN en WiFi avec d’autres appareils afin que ceux-ci bénéficient de la même protection. C’est une option qui peut s’avérer pratique dans bien des situations.

Pour protéger vos appareils avec un VPN, vous devez normalement installer l’application sur chacun d’eux : smartphone, tablette, ordinateur, etc. C’est pour cela que la plupart des VPN permettent d’utiliser le même compte sur plusieurs appareils simultanément.

Avec NordVPN par exemple, un seul abonnement vous permet de sécuriser jusqu’à 10 appareils en même temps. C’est suffisant pour protéger vos différents équipements personnels, à condition qu’ils soient compatibles avec l’application.

En effet, il existe encore des appareils sur lesquels vous ne pouvez pas installer directement un VPN. C’est le cas des consoles de jeu les plus populaires du marché : PS5 et PS4, Xbox (Series X/S et One), ou encore la Nintendo Switch. Pourtant, les VPN sont assez populaires auprès des joueurs.

Cet obstacle n'est pas une fatalité, puisqu'il existe quelques options pour le contourner. La plus évidente, c’est de configurer un VPN directement sur votre box internet afin de protéger tous les appareils qui s’y connectent.

Il y a toutefois un problème : la plupart des box des opérateurs ne permettent pas de configurer directement un VPN. Et même quand c’est possible, cela fait l’objet de nombreuses limitations, comme sur les Freebox par exemple. Il reste une option qui, elle, fonctionne bien : le partage de connexion en WiFi depuis un PC.

Comment partager votre connexion VPN en créant un point d’accès WiFi sur Windows ?

C’est une solution relativement facile si vous disposez d’un compte chez un fournisseur VPN qui permet ce type de partage. C’est possible avec NordVPN, mais la manipulation que nous allons vous monter ne fonctionne qu’avec les PC sous Windows. En effet, le partage d’une connexion VPN via le WiFi ne fonctionne pas sous Android, iOS ou encore sur les Mac.

Pour commencer, installez l’application NordVPN sur votre ordinateur si ce n’est pas encore fait. Ce service étant payant, il vous faut d’abord un abonnement actif.

Cliquez ici pour découvrir NordVPN

Ensuite :

Allez dans les Paramètres Windows =» Réseau et Internet =» Point d’accès Wifi mobile

Activez le Point d’accès et assurez-vous que le mode de partage est configuré sur Wi-Fi, comme sur la capture ci-dessous

Un peu plus bas, cliquez sur le bouton Modifier dans la section Propriétés du réseau pour personnaliser le nom du point d’accès et définir votre propre mot de passe

Une fois le partage de connexion activé :

Faites un clic droit sur le menu Démarrer et cliquez sur Exécuter . Alternativement, vous pouvez faire la combinaison de touches Windows + R qui permet aussi d'ouvrir le panneau Exécuter

et cliquez sur . Alternativement, vous pouvez faire la combinaison de touches qui permet aussi d'ouvrir le panneau Exécuter Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, saisissez la commande ncpa.cpl et validez. Windows ouvrira directement les Connexions réseau sur votre ordinateur

et validez. Windows ouvrira directement les sur votre ordinateur Vérifiez que deux réseaux sont actifs. Le second est le réseau partagé depuis votre PC. Notez-le bien pour l’étape suivante

Faites un clic droit sur l’adaptateur OpenVPN Data Channel offload For NordVPN

Dans la fenêtre qui s’ouvre, allez dans l’onglet Partage, puis cochez l’option Autorisez d’autres utilisateurs de ce réseau à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur. Validez.

Vous êtes maintenant prêt à profiter de votre connexion VPN sur n’importe quel autre appareil via le point d’accès WiFi que vous venez de créer. Il reste maintenant une dernière étape. Elle consiste à configurer le protocole OpenVPN (TCP) dans les paramètres de NordVPN. En effet, le partage de la connexion VPN ne fonctionne pas avec Nordlyx et les autres protocoles. Il est donc très important de valider cette étape.

Lancez NordVPN

En bas, à gauche, cliquez sur l’icône de roue crantée pour accéder aux Réglages

pour accéder aux Allez ensuite dans connexion

Au niveau de Protocoles VPN, sélectionnez OpenVPN (TCP) au lieu de l’option Automatique

Tout est fin prêt. Il ne vous reste plus qu’à retourner à l’accueil de NordVPN et à vous connecter à un serveur de votre choix. Votre PC est désormais protégé, ainsi que tous les appareils qui se connecteront en WiFi au point d’accès que vous venez de créer dans Windows.

Enfin, n’oubliez pas de vérifier que l’adresse IP sur votre ordinateur ainsi que sur les autres appareils est bien celle du serveur VPN.