Votre PC Windows est menacé par les pirates du monde entier : comment se protéger des 7 attaques les plus courantes

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un antivirus ne suffit pas à assurer la protection de votre PC Windows. En effet, les pirates ont de multiples moyens à leur disposition pour vous atteindre. Dans cet article, nous allons justement détailler les 7 attaques les plus courantes, et surtout comment se protéger.

Avec plus de 400 millions d'appareils sous Windows 11 à travers le monde, soit 71 % des ordinateurs personnels, l'OS de Microsoft est forcément une cible de choix pour les pirates du monde entier. Et si la compagnie américaine intègre depuis des années maintenant Windows Defender dans son système d'exploitation, cet antivirus est loin d'être suffisant pour protéger totalement votre appareil.

En effet, les pirates ne s'invitent pas toujours sur votre PC en employant la force brute à grands coups de malwares. Le plus souvent, ils s'infiltrent en toute discrétion en exploitant de mauvaises habitudes (utilisation répétée d'un même mot de passe, tendances à cliquer sur tout et n'importe quoi, etc.), des failles de sécurité ou bien des techniques d'ingénierie sociale.

Très souvent, ces attaques courantes peuvent être évitées en faisant preuve d'une plus grande vigilance, et surtout, d'une meilleure connaissance des pièges les plus récurrents. Dans cet article, nous allons justement vous présenter les techniques de piratage les plus utilisées par les pirates, avant de vous expliquer comment vous défendre.

L'hameçonnage

On commence évidemment par la pratique préférée des escrocs du web : l'hameçonnage. Également appelé Phishing dans la langue de Shakespeare, cette technique consiste à piéger les moins vigilants avec de faux mails qui prétendent provenir de services/commerces qu'ils utilisent (établissements bancaires, plateformes de streaming, annonces promotionnelle, etc.).

Année après année, les auteurs de phishing ont gagné en efficacité. Aujourd'hui, on peut aisément tomber dans le panneau grâce à une présentation toujours plus soignée : orthographe irréprochable, utilisation des véritables logos, usurpation d'adresses e-mail, etc. Les escroc peuvent également utiliser des sous-domaines pour donner l'impression que l'adresse est authentique. Prenons par exemple “[email protected]”, ici xyz.com est en réalité le nom de domaine, et non amazon.com. Dans nos colonnes, nous vous alertons régulièrement sur les dernières campagnes de phishing, à l'image de ces fausses amendes pour une infraction au code de la route ou encore de cette arnaque autour du site Booking.

Voici ce que vous devez faire pour éviter de tomber dans le piège :

Faire attention à la crédibilité des mails que vous recevez (réalisme, style d’écriture, fautes…)

Vérifier l’adresse de l’expéditeur et l’URL du site de destination des liens (elles sont souvent étranges ou ne correspondent pas aux supposées entreprises expéditrices qui sont connues la plupart du temps)

Éviter les sites qui ne sont pas en https (toujours vérifier le cadenas dans la barre d’adresse)

Passer la souris sur les liens avant de cliquer pour prévisualiser l'URL de destination

N'ouvrez jamais de pièces jointes si vous n'êtes pas certain à 100 % de l'origine d'un mail

Privilégiez des messageries dotés de filtres anti-spam efficaces, comme Gmail

Activez l'authentification à multiples facteurs sur tous les comptes reliés à votre adresse mail

Les sites malveillants et les pop-up

Il n'y a pas que le Dark Web qui abrite des sites malveillants, bien au contraire. Sur la toile, les dangers sont nombreux : fausses pages de téléchargement, publicités douteuses, clones de véritables sites web, fausses fenêtres pop-up pour vous inciter à mettre à jour un logiciel, etc. Autant de techniques utilisées par les pirates pour introduire des malwares sur votre PC ou collecter vos données personnelles/identifiants/mots de passe.

Voici ce que vous pouvez faire pour vous protéger :

Utilisez un navigateur avec une protection intégrée contre les malwares

Evitez de télécharger des logiciels ou des jeux depuis des sites inconnus ou suspects

Installez un bloqueur de publicités réputé pour empêcher l'apparition de pop-up et les redirections

Ne cliquez pas sur des fenêtres suspectes qui vous invitent à “mettre à jour votre logiciel”

Optez pour un navigateur qui privilégie la connexion en HTTPS et non en HTTP

Installez uniquement des drivers et des patchs depuis les sources officielles (Windows Update, Nvidia Geforce, etc.)

Les logiciels et jeux pirates

En plus d'être évidemment illégal, télécharger des logiciels et des jeux pirates peut représenter un grand danger pour votre appareil. Même si ces produits peuvent fonctionner comme prévu, rien ne vous garantit qu'une personne malintentionnée n'a pas glissé un malware, un Cheval de Troie ou un logiciel espion dans les fichiers d'installation ou autre.

D'autant que ces programmes exigent régulièrement de mettre en pause votre protection anti-virus pour procéder à l'installation… Ou bien d'accéder à certains privilèges administrateur. Une pratique très risquée, surtout quand on ne connait pas l'origine de ces copies pirates.

Voici ce que vous pouvez faire pour vous protéger :

Avant toute chose, évitez les logiciels piratés si vous avez le choix, le risque est bien trop grand pour votre appareil

Si vous piratez pour des raisons économiques, vous pouvez peut-être opter pour des solutions open-source ou gratuites

Après avoir téléchargé des logiciels/fichiers/programmes inconnus, utilisez une machine virtuelle pour éviter tout risque à votre PC

N'hésitez pas à scanner les fichiers en question avec des logiciels dédiés comme VirusTotal par exemple

Utiliser des mots de passe faibles ou les réutiliser

Chaque année, le site Cybernews publie son rapport sur les pires pratiques des internautes concernant les mots de passe. En 2025, le site s'est appuyé sur pas moins de 3 To de données dérobées par des pirates. On y comptait 213 G0 de mots de passe, soit 19 milliards d'identifiants.

Et bien, figurez-vous que 94 % des mots de passe ont été utilisés plus d'une fois. Tout ça pour dire qu'avec un seul mot de passe, les cybercriminels peuvent accéder à plusieurs services d'un seul et même utilisateur. D'où l'importance de créer en premier lieu des mots de passe complexes, et surtout uniques pour chacun de vos comptes.

Pour éviter de vous perdre, le mieux est de faire appel à un gestionnaire de mots de passe comme NordPass, RoboForm, 1Password ou encore ProtonPass. Sachez que les navigateurs les plus populaires comme Safari, Chrome ou Edge embarquent également des gestionnaires de mots de passe sécurisés. Mais attention, il suffit que quelqu'un s'empare de vos identifiants Microsoft, Google ou Apple pour mettre en danger tous vos mots de passe.

Les bons réflexes concernant les mots de passe :

Optez toujours pour des mots de passe complexes, composés d'un mélange de lettres (minuscules et majuscules), de chiffres et de caractères spéciaux

Les longues phrases ou citations peuvent également représenter de bons mots de passe, en plus d'être plus faciles à mémoriser

Un mot de passe unique par service

Prenez le réflexe de les changer au moins tous les 6 mois

Faites appel à un gestionnaire de mots de passe si besoin pour enregistrer/générer des mots de passe forts

Activez systématiquement l'authentification à multiples facteurs sur l'ensemble de vos comptes

Les logiciels obsolètes

Si les constructeurs et les développeurs vous invitent régulièrement à installer des mises à jour, ce n'est pas pour rien. Ces correctifs sont souvent publiés pour colmater des failles de sécurité. Or, si vous restez les bras croisés, vous laissez la porte ouverte à des pirates capables de les exploiter. Les exemples dans l'actualité ne manquent pas.

En mars dernier, une vulnérabilité importante a été découverte dans Chrome. D'après Google, elle permettait aux pirates de contourner les protections du navigateur et d'espionner les agissements des utilisateurs. Cette faille avait été exploitée dans le cadre d'une vaste cyberattaque menée par des organisations russes. Après cette terrible découverte, la firme américaine s'est empressée de publier un patch… Un exemple parmi tant d'autres qui met en lumière l'importance de maintenir ses logiciels à jour.

Que faire pour se protéger :

Téléchargez systématiquement les mises à jour proposées par Windows Update quand elles sont disponibles

Activez la mise à jour automatique pour les logiciels que vous utilisez le plus et pour les drivers essentiels (carte graphique, carte réseau, etc.)

N'hésitez pas à désinstaller les logiciels que vous n'utilisez plus, afin de limiter les options d'attaques des pirates

Dans le même ordre d'idée, évitez d'utiliser des applications/logiciels qui ne bénéficient plus d'un suivi régulier (s'ils comportent des failles de sécurité, elles ne seront jamais corrigées)

Dans la même mesure du possible, optez toujours une version de Windows toujours supportée par Microsoft, en l'occurrence Windows 10 et 11

Sur ce dernier point, il faut savoir que le suivi de Windows 10 arrive bientôt à son terme. Microsoft l'a confirmé en début d'année, le support de Win10 arrivera à son terme le 14 octobre 2025. Par conséquent, nous vous invitons vivement à considérer une migration vers le dernier OS de la firme de Redmond.

Source : XDA Developers