iOS 15 : le premier outil de jailbreak est enfin disponible

Le groupe Odyssey Team a dévoilé pour la première fois les images de Cheyote, le nouvel outil qui permettra de jailbreaker les iPhone et les iPad sous iOS 15. Le jailbreak sous iOS 15 n'était toujours pas disponible jusque-là.

Les équipes de développeurs spécialisées dans le jailbreak se font rares mais continuent tout de même de proposer des outils qui fonctionnent. À l’époque d’iOS 13, un groupe avait déjà réussi à créer un jailbreak sur les iPhone et iPad basé sur toutes les puces de la série A jusqu’à l’A11 Bionic. Une autre équipe avait plus tard inventé un autre outil de jailbreak pris en charge sur des appareils plus récents comme l’iPhone 12 sous iOS 14. Aujourd’hui, alors que l’on se rapproche de l’arrivée d’iOS 16, l’Odyssey Team a semble-t-il enfin mis la main sur le premier outil de jailbreak compatible avec iOS 15.

Pour ceux qui ne connaissent pas le terme jailbreak, il faut simplement savoir que celui-ci est un processus qui permet de supprimer les restrictions logicielles sur les appareils iOS. Notamment afin que l’utilisateur puisse accéder aux fichiers système pour les modifier et les personnaliser à sa guise. Ce qui permet généralement aux amateurs de jailbreak de personnaliser le système jusqu’au dernier pixel. Ils pourront désormais le faire avec les derniers iPhone 13 et iPad mini 6.

À lire aussi : iPhone 12, le jailbreak est possible jusqu’à iOS 14.3 grâce à la team unc0ver

Le jailbreak sous iOS 15 arrive enfin avec Cheyote

L'Odyssey Team a donc dévoilé les premières images de son nouvel outil de jailbreak sous iOS 15. Ce dernier prend le nom de Cheyote. Il y a un hic toutefois, car Cheyote fonctionnera seulement avec les versions d’iOS 15.0 à iOS 15.1.1. Le groupe Odyssey Team travaille néanmoins pour étendre l’outil jusqu’aux versions iOS 15.4.1, ce qui est cependant difficile et ce qui prendra plus de temps que prévu.

Notamment car Apple a réalisé plusieurs modifications sur iOS afin de rendre le jailbreak plus difficile sur les dernières versions du système d’exploitation. Apple, comme on peut l’attendre, s’est en effet toujours opposé au processus de jailbreak de ses appareils. Selon l’un des développeurs de l’équipe qui l’a confirmé sur Reddit, l’outil de jailbreak Cheyote devrait être mis à la disposition de tous dans un avenir très proche.

À lire aussi : La PS5 a déjà été piratée par un ingénieur de Google, en route vers le jailbreak !