iOS 15 : comment créer une sonnerie personnalisée pour votre iPhone

La sonnerie par défaut qui est installée sur nos iPhone peut facilement devenir lassante. Avec sa mélodie qui reste longtemps en tête, la sonnerie peut également tout doucement nous rendre fou. Sans oublier que tous les autres possesseurs d’iPhone utilisent la même sonnerie et qu’il peut être assez difficile de reconnaitre la sienne quand plusieurs d’entre elles sonnent au même moment. Heureusement, il est possible de personnaliser sa sonnerie d’iPhone dans iOS 15. On vous explique comment faire.

Si vous êtes l’heureux possesseur d’un iPhone, la sonnerie de votre smartphone peut peut-être vous faire grincer les dents. La mélodie et le rythme de la sonnerie d’Apple ne vous plaisent tout simplement pas. Ou alors vous en avez marre d’entendre cette même sonnerie autour de vous avec toutes les autres personnes qui utilisent elles aussi un iPhone. Pour se distinguer des autres, il peut être alors nécessaire d’avoir une sonnerie personnalisée qui vous permettra de vous distinguer nettement des autres.

Bien entendu, Apple dispose d’un lot conséquent de sonneries par défaut inclus dans l’iPhone. Et il est aussi possible de se rendre sur iTunes pour choisir une partie de sa chanson préférée comme sonnerie principale. Mais si vous souhaitez vraiment vous démarquer des autres, il est aussi possible de se créer une sonnerie totalement unique et qu’aucun autre utilisateur d’iPhone ne pourra un jour posséder dans sa vie. Pour cela, vous pouvez vous créer une propre sonnerie facilement et en quelques clics. Ici, deux options très simples s’offrent à vous. Et on vous explique comment procéder.

Comment personnaliser sa sonnerie d’iPhone avec son Mac

Pour personnaliser sa sonnerie iPhone, deux options s’offrent en effet à vous. Pour la première option, vous pouvez exécuter l’opération à partir de votre Mac et en utilisant un câble Lightning vers USB pour y connecter votre iPhone. Il vous faudra vous munir de GarageBand pour y exporter un fichier au format AAC avant de le renommer en m4r. Vous pouvez aussi vous amuser avec les différents paramètres et instruments de l’application pour créer une piste à votre goût, mais faites attention et privilégiez un morceau relativement court, de maximum 30 secondes. En détails, voici successivement les opérations que vous devez réaliser :

Exécutez un clic droit sur votre fichier de sonnerie et renommez-le, en passant précisément de « . m4a » à « . m4r » (cela permettra à l’iPhone de reconnaitre ce dernier comme un fichier de sonnerie).

(cela permettra à l’iPhone de reconnaitre ce dernier comme un fichier de sonnerie). Prenez votre câble Lightning vers USB et connectez votre iPhone sur votre Mac.

et connectez votre iPhone sur votre Mac. Sélectionnez votre iPhone dans le Finder .

. Faites ensuite glisser le fichier de sonnerie sur la fenêtre du Finder.

Une fois le fichier transféré vous pouvez accéder à votre nouvelle sonnerie sur votre iPhone

sur votre iPhone Ouvrez alors l’onglet Paramètres et sélectionnez Son et haptique

Appuyez sur Sonnerie et vous pouvez enfin sélectionner votre sonnerie personnalisée

Comment personnaliser sa sonnerie d’iPhone avec GarageBand

Pour cette deuxième méthode, vous pouvez directement utiliser GarageBand sur votre iPhone et ainsi créer votre nouvelle sonnerie uniquement à l’aide de votre smartphone Apple. Une fois que vous avez terminé votre création dans GarageBand, vous pouvez alors ensuite aller dans le navigateur du projet.

Ici il vous faudra simplement maintenir le fichier enfoncé pour trouver le menu partager et simplement suivre le reste du processus pour créer votre toute nouvelle sonnerie. Vous serez alors parfaitement équipé avec votre nouvelle sonnerie et plus personne ne possédera la même que vous.

À lire aussi : Comment récupérer vos fichiers personnels sur un smartphone cassé

Ce tuto vous a-t-il aidé ? N’hésitez pas à nous part de vos commentaires et à nous dire quelle sonnerie vous avez choisie !