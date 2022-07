Comment récupérer vos fichiers personnels sur un smartphone cassé

Malheur : vous avez complètement explosé l'écran de votre téléphone Android. Il reste cependant un espoir de récupérer vos données avant de lui dire adieu. Voici la marche à suivre.

Vous l'avez vu tournoyé dans les airs en slow motion avant de rebondir trois quatre fois sur les pavés. Et là, le temps s'est arrêté. “Est-ce qu'il a survécu ? Quand je vais me pencher et le récupérer, est-ce qu'il sera toujours en état de marche ?” On a tous vécu au moins une fois cette situation avec nos smartphones, et ce n'est jamais chose aisée. Mais malheur : en récupérant votre téléphone, vous vous rendez compte que son écran est complètement brisé. Impossible de lire quoi que ce soit. Que va-t-il arriver à ces données que vous ne pouvez pas facilement récupérer, comme vos textos ou encore vos contacts ? Il y a encore un espoir.

Ce qu'il faut savoir

Un smartphone dont l'écran est cassé ne cesse pas d'être un smartphone pour autant. La plupart du temps (sauf si vous l'avez noyé en même temps), tous les autres composants sont en état de marche. Le seul problème est donc que vous ne pouvez pas voir ce qu'il se passe à l'écran, et donc interagir avec votre appareil. Fort heureusement, de nombreux smartphones supportent le fait de brancher un écran externe et voir ainsi ce qu'il s'y passe.

Une chose à savoir tout d'abord : tous les smartphones ne sont pas égaux sur ce point. Pour un smartphone avec un port USB-C, vous avez déjà un peu plus de chances que les autres, mais celui-ci doit utiliser la norme USB 3.0 ou au-delà. Problème : de nombreux smartphones d'entrée et de milieu de gamme font justement des économies en continuant d'utiliser de l'USB 2.1. Tout n'est pas cependant joué. Avant d'aller plus loin, renseignez-vous pour savoir si votre modèle de téléphone supporte le “DisplayPort Alternate Mode“, qui est le nom donné à la technologie permettant de connecter un écran via USB C.

Si ce n'est pas le cas, ou si votre smartphone dispose encore d'un connecteur micro USB, vous avez un deuxième espoir : l'interface MHL. Celle-ci a été créée avant le DisplayPort de l'USB 3.0 pour supporter la connexion à un écran externe par certains constructeurs, notamment Samsung. Si votre smartphone est compatible, vous pourrez donc utiliser un adaptateur utilisant cette technologie.

Si votre téléphone n'est compatible avec aucune de ces deux technologies, vous n'avez hélas pas d'autres solutions que de réparer l'écran.

Extraire vos données avec un écran externe

Si votre smartphone est compatible avec le DisplayPort ou le MHL, il vous suffira de trouver chez n'importe quel revendeur un adaptateur USB C vers HDMI (ou équivalent MHL). Ces derniers ne coûtent généralement pas grand-chose et peuvent être utiles pour des tonnes de produits différents, ce n'est donc pas un mauvais investissement.

Un point important également : si la surface tactile de votre smartphone ne fonctionne plus elle aussi, il vous faudra connecter un clavier et une souris pour pouvoir interagir avec votre appareil. Surtout si vous avez un schéma de déverrouillage. Mieux vaudra donc dans ce cas utiliser un dongle à plusieurs ports, dont USB A, pour pouvoir connecter vos périphériques en plus de votre écran externe.

En résumé, voici la marche à suivre :

Connectez votre adapteur sur le port USB C de votre téléphone Connectez un câble HDMI entre l'adaptateur et votre écran (connectez vos périphériques si vous en avez besoin) Déverrouillez votre appareil et récupérez vos données

Si vous souhaitez récupérer des données sur la mémoire interne de votre téléphone, nous vous recommandons d'en profiter pour retirer le moindre verrouillage sur Android. Ainsi, vous pourrez connecter votre smartphone à votre ordinateur sans problème, même avec l'écran cassé. Pour ce qui est des données comme vos contacts, pensez à les sauvegarder sur votre compte Google dans le cloud. De cette manière, ils seront automatiquement transférés sur votre prochain téléphone, sans que vous n'ayez rien à faire pour cela.